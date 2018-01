 »  Jak zastavit lži na internetu? Přihlaste se na FakeHacks, hackathon proti fake news

David Slížek

Dá se proti šíření lživých zpráv a manipulací na internetu něco dělat? Pokud máte nápad na nějaký nástroj či aplikaci, která by mohla pomoci lidem v rozhodování, co jsou fakta a co výmysly, je právě pro vás určený hackathon FakeHacks.

19. a 20. ledna jej v Praze pořádá vývojářské studio Ackee ve spolupráci s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky a Nadací Open Society Fund.

„Cílem není vyvinout složité aplikace pro velké korporace ani převratné inovativní systémy, ale něco, co vám osobně bude pro daný problém dávat smysl. Jde o vytvoření prvního prototypu, který může být začátkem něčeho prospěšného,“ popisují organizátoři cíle akce.

Na hackathon se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak hotové týmy (registrace jsou otevřené do 14. ledna). Organizátoři z přihlášek vyberou asi padesátku účastníků. Projekty bude posuzovat odborná porota a vítěz si odnese peněžní cenu 30 tisíc Kč.

Už příští týden (10. ledna) Ackee pořádá k hackathonu také zahřívací akci Ideathon, na které má proběhnout brainstorming nad tématy a technologiemi.