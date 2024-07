Jako Excel před 40 lety. Český datový startup Deepnote kupuje konkurenci ze Silicon Valley

Autor: Deepnote

Pražský startup Deepnote, který má mezi zákazníky třeba SoundCloud, Webflow, ShipMonk, Harvard či Stanford, udělal svoji první akvizici. Získal amerického konkurenta Hyperquery sídlícího v San Francisku.





“Spojení obou firem vede ke konsolidaci trhu s datovými platformami postavenými na technologii notebooků. Deepnote touto akvizicí získává do portfolia klientů další globální technologické klienty jako Docplanner nebo Output, ale také například e-commerce giganta Brooklinen,” shrnula firma.

Deepnote vyvíjí cloudový nástroj umožňující práci s datovými poznámkami, mezi tři sta tisíc uživatelů patří hlavně datoví vědci. Deepnote staví nad Jupyterem, všemu dává jednodušší uživatelské rozhraní nebo funkce typu sdílení s dalšími uživateli. Jde o takový Google Docs pro datové poznámkové bloky.

Tyto a další nástroje pro práci s daty jsou v poslední době žádaným zbožím, z velké míry díky nástupu generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů. Z toho těží také český skoro-jednorožec Ataccama.

“Data notebooky jsou v datové analýze a data science trendem, do své nabídky je v poslední době přidávají i ti největší hráči jako Google, Microsoft nebo Amazon. Deepnote má vůči jejich řešením několik let náskok, který nyní upevňuje právě akvizicí nejbližší konkurence Hyperquery, postavené také na data notebook technologii,” věří Deepnote.

Hyperquery má české aktivity na trhu rozšířit. “Do práce s daty to přináší podobnou revoluci jakou přinesl Excel do práce s tabulkami 40 let zpátky. V tuhle chvíli jsme nejlépe hodnocenou data notebook platformou na světě, náš cíl je ale si podmanit celou kategorii, proto kupujeme Hyperquery,” popsal Jakub Jurových, zakladatel a výkonný ředitel Deepnotu.

Deepnote doposud v rámci rizikového kapitálu vybral 23,8 milionu dolarů, mezi investory jsou i velké jména Index Ventures a Accel. V minulosti se účastnil Y Combinatoru.