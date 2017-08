 »  Jako Pinterest. Google poladil hledání obrázků. Přidá odkazy třeba i na recepty

Jan Beránek

Napřed Pinterest a hned potom i Google. Vyhledávání obrázků se dočkalo svého vylepšení během letošního léta. Vyhledávač přidal kromě obrázků i další výsledky, které by mohly s obrázkem souviset – to znamená třeba recept nebo dostupnost věci v nějakém e-shopu.

Novinka tak motivuje tvůrce obsahu k lepšímu tagování svých receptů, textů nebo katalogů, respektive využívat Recipe markup, Product markup nebo Video markup. Vyhledávač proto nabízí i Structured Data Testing Tool, nástroj, který prosviští web, jestli je bez problémů.

Není to poprvé, kdy Google reaguje na Pinterest. Google je přeci jenom ale větší firma. A tak na letošní konferenci Google I/O představil významné vylepšení svého vyhledávání. A to v kombinaci s Google Lens (více na Techcruch). Novinka by měla prostřednictvím Google Photos a mobilního asistenta pochopit, co uživatel hledá foťákem a rovnou mu umožnit přejít rovnou do obchodu nebo na web.