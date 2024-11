Jarní program České televize začne v lednu. Zahájí ho Limity

Autor: Česká televize Seriál Limity

Česká televize představila jarní programové schéma, jehož první pořad se objeví na obrazovkách už v neděli 12. ledna. Bude to nový seriál Limity podle námětu a scénáře Petra Zelenky, který ho také režíroval.





Během osmi lednových a únorových večerů nabídne příběh, jak se podnikatel s toxickým odpadem promění v ikonu ekologických aktivistů a manželský spor přeroste v téměř celospolečenský konflikt.

Dalším seriálovým počinem bude Děcko spoluautorek Kateřiny Krobové a Lucie Macháčkové. Desetidílný rodinný seriál vypráví příběh svobodné matky, která zjišťuje, že je potřetí těhotná a rozhodne se pro velmi neobvyklé řešení své životní situace. Režie seriálu, jenž řeší závažné téma, ale scénář je plný gagů, se ujala tvůrčí dvojice Rozálie Kohoutová a Radim Špaček.

V novém roce se na televizní obrazovky chystá také Dcera národa, drzá komedie z 19. století, která vznikla v koprodukci s Canal+. ČT ji odvysílá ve formátu šestidílné minisérie.

Na květen jsou připraveny tři komedie o tom, že i malý problém může hodně zlepšit život. Filmy režírovali Jiří Vejdělek a Tomáš Bařina. Česká televize je uvede pod názvy Tom je v tom, Když lumpa trápí pumpa a Kotrmelce pana herce.

Z filmového plátna se na obrazovky ČT přesunou snímky Sucho, Tancuj Matyldo, Manželé Stodolovi, Němá tajemství a Lesní vrah. Dokumentární žánr zastoupí filmy Nikdo mě nemá rád, Tichá pošta, Dakar Sistaz, Ta druhá, Za oponou velehor, Dům bez východu a cestovatelská expedice Žlutá žába pluje na východ. ČT2 připravila do vysílání také celou řadu premiérových dokumentů Krajina Dana Bárty, C. a k. Technické památky českých zemí, Po proudu českých řek, Naše generace, Po nás potopa nebude, Metrokosmos, Stezka Českem II a Mistři medicíny III.

Na rok 2025 připadá také šedesáté výročí večerníčka. Dětští diváci se mohou těšit na premiérové pokračování seriálu Jezevec Chrujda a na řadu nejoblíbenějších večerníčků, které ČT v uplynulých letech vysílala. Na obrazovkách ČT :D se objeví pořady Nejlepší den a Ty Brďo! či velšský hraný seriál Bex. Kromě toho budou mladší diváci moci sledovat britskou pekařskou soutěž dětí ve věku od 9 do 15 let Junior Bake Off.

ČT art pak nabídne cestování za nejatraktivnějšími objekty současného českého sochařství v pořadu Krajinou soch, třetí řadu oblíbeného cyklu Ikony Kamila Střihavky nebo záznamy úspěšných vystoupení operních velikánů jako Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Maria Callas, Jonas Kaufmann, Mirella Freniová nebo Bryn Terfel.