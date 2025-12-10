Lupa.cz  »  Jarní schéma Novy a Oneplay vsadilo na true crime a sociální témata

Jarní schéma Novy a Oneplay vsadilo na true crime a sociální témata

Filip Rožánek
Dnes
Tereza Ramba v seriálu Monyová
Tereza Ramba v seriálu Monyová (Oneplay, 2026)

Televizní skupina Nova společně se svou streamovací platformou Oneplay představila programové schéma pro jarní sezónu roku 2026. Nabídne krimi seriály a dramata podle skutečných příběhů.

Na Oneplay se po úspěchu první série Metody Markovič vrací tvůrci s novým případem nazvaným Metoda Markovič: Straka. Dějově se posuneme do roku 1985, kdy komunistický režim připravuje velkolepou spartakiádu. Kriminalista Markovič se mezitím snaží vyřešit přibývající vraždy pražských žen.

Dalším klíčovým titulem je série Monyová. Šestidílné drama s Terezou Rambou v hlavní roli mapuje osud spisovatelky Simony Monyové, kterou po letech domácího násilí zavraždil manžel. „Není od věci upozorňovat společnost na nebezpečí toxických vztahů a dodat odvahu těm, kteří se v podobné situaci ocitnou, aby se včas ozvali a pokusili se najít pomoc,“ uvedl k tématu herec Václav Kopta, který v sérii ztvárňuje otce spisovatelky Monyové.

Téma násilí v blízkých vztazích Nova dále rozvíjí v dokumentární sérii Láska nebolí, která přináší výpovědi obětí i pachatelů.

V lineárním vysílání se TV Nova spolehne na odlehčenější krimi žánr. Novinkou je osmidílná série Buldok z Poděbrad, kde se v hlavních rolích nesourodé vyšetřovatelské dvojice představí Sabina Remundová a Marek Adamczyk. Seriál kombinuje kriminální zápletky s osobní linkou matky samoživitelky, premiéra bude v březnu.

Na obrazovky se vrací také Odznak Vysočina se svou čtvrtou řadou, kterou herecky posílí Adam Vacula v roli kapitána Válka.

Diváci TV Nova se v televizní premiéře dočkají sérií, které byly dosud dostupné pouze online. Konkrétně se do vysílání počítá s oběma řadami seriálu Sex O'Clock a s dramatem Jitřní záře o střetu alternativně žijící rodiny s úřední realitou.

Zábavu obstará pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko, která se bude vysílat na Oneplay a TV Nova třikrát týdně, a nová sezóna Farmy Česko na Oneplay. Pokračování se dočká i doku-reality Extrémní proměny, v níž se pod vedením trenéra Martina Košťála pokusí změnit životní styl třináct účastníků.

Dlouhodobé seriály Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 pokračují s novými dějovými linkami. Ulice, která vstupuje do jarní sezóny 1. ledna, se zaměří třeba na problematiku internetové komunity „incelů“ nebo nebezpečný fenomén tajně podávaných drog. Ordinace, vysílaná exkluzivně na platformě Oneplay, přinese drama v rodině Márových, kde se bude řešit vážné onemocnění srdce.

Platforma Oneplay dále uvede komediální seriál Pád domu Kollerů od scenáristky Natálie Kocábové a režiséra Jana Hřebejka, který se zabývá mezigeneračním soužitím. Dokumentární sekci rozšíří série Bohyně Slávie, mapující zákulisí ženského fotbalového týmu.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

