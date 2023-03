Jaroslav Švelch vydává knihu Jak obehrát železnou oponu o hrách a počítačích za komunismu

Autor: Nakladatelství Akropolis

Český herní vědec, akademik a vysokoškolský pedagog Jaroslav Švelch konečně vydává svojí knihu Jak obehrát železnou oponu o hraní a počítačové kultuře v normalizačním Československu v českém jazyce. Titul původně vyšel v roce 2019 v angličtině u nakladatelství MIT Press pod názvem Gaming the Iron Curtain. Lokální edici obstaralo nakladatelství Akropolis.





Švelch knihu zpracoval vědecky, což znamená, že se zakládá na řadě rozhovorů nebo pátrání v dobových dokumentech. Nicméně nemusíte být obavy, že by byla vědecky či akademicky nezkousnutelná, čte se dobře.





“Historie počítačových her v Československu 80. let byla donedávna považována za pouhou poznámku na okraj velkých dějin tohoto média, které se odehrávaly v USA a v Japonsku. Kniha Jak obehrát železnou oponu však ukazuje, že u nás za normalizace vznikla jedinečná herní scéna, jejíž analýza může obohatit studium počítačových her i populární kultury. Místní programátoři totiž patřili k prvním na světě, kdo hry soustavně používali k vyprávění osobních příběhů i k politickému aktivismu,” zní shrnutí knihy.

Titul vyjde na 449 korun a kromě tištěné verze je k dispozici také e-book.

