 »  Jasný plán na zdanění firem ze Silicon Valley v Evropě se rodí pomalu

Jan Beránek

Po jednání unijních ministrů financí v Talinnu se ukázaly první směry, kterými by cesta k jasnému slovu vést. Nápady by byly - Francie třeba chce, aby velké internetové firmy byly nuceny odvádět daně podle dosaženého obratu, nikoliv ze zisku jako dosud. Francouzská myšlenka získala podporu asi třetinu ministrů. To ale nestačí.

Dánský ministr financí Kristian Jensen podle agentury Reuters varoval před tím, že by nové zákony mohly vyhánět inovativní firmy z Evropy. Problém s návrhem Francie má ale i třeba Lucembursko. A nejen ona.

Česká republika a Malta tvrdí, že jednání o dani z tržeb budou na technické úrovni velmi komplikovaná. Estonsko prosazuje alternativní plán, který předpokládá, že rozhodující pro placení daní by nebylo pouze to, kde má daná firma fyzicky sídlo, ale kde je digitálně přítomna. Estonský ministr řekl, že řešení na globální úrovni by bylo nejlepší.

Každopádně by chtěli ministři být do konce roku jednotni. „Pro nás je důležité dohodnout se na nových mezinárodních daňových pravidlech, která berou v úvahu i podnikatelský model digitální ekonomiky. Tím bude garantováno rovnoprávné zdanění všech firem bez ohledu na jejich umístění nebo místo podnikání. Doufám, že dnešní diskuse nám pomohla dostat se o krok blíž k vhodnému řešení,“ uvedl estonský ministr financí Toomas Toniste.

Jde o celkem velké peníze. Podle zprávy europoslance Paula Tanga mohly přijít země EU v letech 2013 až 2015 na daních od amerických IT firem až o 5,4 miliard eur.