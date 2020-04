 »  Je tady eRouška. Aplikace od COVID19CZ sleduje přes Bluetooth kontakty s lidmi

David Slížek

V Google Play je nově ke stažení k dispozici aplikace eRouška, která pochází z dílny sdružení COVID19CZ a je součástí systému Chytrá karanténa ministerstva zdravotnictví. Využívá Bluetooth v mobilních telefonech k ukládání kontaktů s dalšími lidmi, kteří aplikaci používají.

Hygienici mají s pomocí eRoušky snadněji získávat kontakty na lidi, kteří byli v kontaktu s pacientem nakaženým COVID-19. Pokud se u někoho potvrdí nákaza, může hygienikům předat záznamy ze své aplikace a hygienici pak mohou jeho kontaktům zatelefonovat. Odhalit se tak potenciálně dají i náhodné kontakty s lidmi, které sám nakažený nezná (například když se s někým setká při nákupu v obchodě). Podmínkou ovšem je nainstalovaná aplikace.

„Aplikace slouží jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá,“ popisuje jeden z autorů aplikace Vojtěch Komenda.

Aplikaci provozuje ministerstvo zdravotnictví a její zdrojové kódy jsou zveřejněné na GitHubu (Android, iOS).

Jak eRouška funguje

eRouška ke svému fungování potřebuje zapnuté Bluetooth. Při instalaci aplikace žádá uživatele, aby Bluetooth na svém přístroji zapnul a nechal je zapnuté. Zároveň musí na Androidu aplikaci povolit přístup k poloze zařízení, protože Bluetooth je součástí polohových služeb. Polohu ale aplikace nesleduje.

Uživatel pak musí povinně zadat také telefonní číslo, na které mu přijde potvrzovací kód. Musí také odškrtnout souhlas s tím, že ministerstvo zdravotnictví může jeho číslo a další údaje z aplikace použít za účelem epidemiologického šetření. Aplikace také vygeneruje ID, které odešle do centrální databáze, aby hygienici mohli případně spárovat ID a telefonní číslo.

Podívejte se, jak vypadá první spuštění a nastavení aplikace eRouška:

eRouška poté běží na pozadí (pokud telefon aplikaci automaticky ukončuje, dá se tomu předejít v nastavení) a přes Bluetooth monitoruje, zda se v okolí nevyskytují další telefony, které ji mají aktivovanou. Pokud na nějaký narazí, uloží si tento kontakt do lokální databáze.

Zapsaná informace podle tvůrců aplikace vypadá například takto: 31.3.2020 od 12:15 do 13:15 byla ve vaší blízkosti aplikace s identifikátorem ID 12345. Zaznamenává se také údaj o tom, jakou sílu měl Bluetooth signál. Data se ukládají za posledních 30 dnů.

Podle vývojářů zapnutí Bluetooth příliš nečerpá baterii telefonu, může se to ale lišit přístroj od přístroje: „Pokud Bluetooth nyní běžně nepoužíváte, podle výsledků našeho testování s neustále zapnutým Bluetooth a ukládáním dat do aplikace byla denní spotřeba energie v řádu jednotek procent. Ve většině případů to je méně než 20 % kapacity baterie za den. Záleží přitom na konkrétním chytrém telefonu, stylu jeho používání a stavu baterie,“ píší.

eRouška a ochrana soukromí

Pokud je pak uživatel pozitivně testován na COVID-19, mohou ho hygienici požádat o to, aby jim údaje ze své aplikace odeslal (prostřednictvím tlačítka Odeslat data). Na to, jaké kontakty aplikace zaznamenala, se může uživatel sám podívat na záložce Moje data. Údaje také může v aplikaci smazat.

Odeslané kontakty pak mohou hygienici spárovat s konkrétními telefonními čísly, zadanými při registraci. „Pouze prověření hygienici mají přístup k zabezpečenému rozhraní, ve kterém mohou spárovat identifikátory z aplikací s telefonními čísly, která uživatelé zadali při registraci,“ píší autoři aplikace.

Hygienici konkrétně vidí, že například ID 12345 je propojeno s telefonním číslem 123 456 789.

Odeslané údaje mají hygienici podle Podmínek ochrany soukromí po použití smazat. „Když nám odešlete informace o setkávání, vyhodnotíme je a smažeme do 12 hodin od jejich odeslání z vašeho telefonu. Vaše telefonní číslo, které jste zadali při registraci, smažeme nejpozději do šesti měsíců od dokončení instalace aplikace, případně dříve, pokud jej již nebudeme potřebovat nebo pokud odvoláte svůj souhlas s jeho zpracováním. Pokud bude pandemie pokračovat i po této době, požádáme Vás znovu o souhlas,“ stojí v podmínkách.

eRouška je zatím k dispozici jen pro operační systém Android (je nutná verze 5.0 a vyšší), verze pro iOS (je nutná verze 11 a vyšší) se zatím chystá.