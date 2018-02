 »  Je to tu zase: Vodafone vyjednává o koupi části mateřské firmy českého UPC

David Slížek

Poprvé se o možném prodeji části evropského majetku americké firmy Liberty Global telekomunikačnímu operátorovi psalo před téměř třemi lety. Teď se o transakci jedná znovu, napsaly Financial Times (FT) či Wall Street Journal. A Vodafone pak jednání potvrdil v oficiálním prohlášení. Jsou podle něj ale předběžná.

Podle FT má operátor zájem zejména o německé državy Liberty Global a také o firmy, které vlastní ve východní Evropě. Majitele by tak mohlo změnit i české a slovenské UPC, které patří pod nizozemskou pobočku Liberty Global (UPC CEE Holding B.V.).

Operátor by akvizicí získal rozsáhlou optickou síť a mohl by tak například nabízet kombinace služeb na pevné a v mobilní síti. Podobným směrem – zdá se – v Česku míří konkurenční T-Mobile, který nedávno oznámil, že se vrhne do stavby vlastních optických přípojek a jen letos do ní investuje až 30 milionů eur – viz T-Mobile začíná stavět optiku, připojit chce postupně až milion domácností.

Podle Vodafonu ovšem není nic zdaleka uzavřeno a z transakce nakonec může i úplně sejít. Operátor také vyloučil, že by jednal o nějaké formě spojení obou společností.