Je zde nový pokus o federalizaci digitální infrastruktury v Evropě. Projekt s malým rozpočtem sleduje i Česko

Jan Sedlák
Dnes
Evropská unie Autor: Lupa.cz, Gemini

Evropská komise rozjíždí další pokus o vytvoření lokální cloudové a telekomunikační infrastruktury, která má na papíře snížit závislost zejména na Spojených státech a Číně. Na letošním Mobile World Congressu v Barceloně byl oznámen projekt Euro-3C, což má být něco jako federální evropská síť spojující sítě operátorů, cloudy a edge.

“Místo toho, aby tyto infrastruktury fungovaly jako izolované systémy, budou schopny interoperability v rámci společného, otevřeného a bezpečného rámce,” stojí v základním popisu Euro-3C.

Myšlenka je kromě jiného taková, že Evropa má 27 států a rozdrobených systémů, což neumožňuje budovat úspory z rozsahu a dělat tak velké investice, jako třeba USA. Propojené sítě a cloudy mají sjednotit přístup a kapacity a zvýšit robustnost. Použít se mají společné standardy. V první fázi bude zapojených 70 cloudů a edge nodů z 13 zemí.

“Vzhledem k fragmentované technologické krajině navrhuje Euro-3C propojit stávající cloudové kapacity a zdroje od různých operátorů a poskytovatelů v rámci společné architektury v souladu se standardy EU,” slibuje projekt.

V této fázi jsou zapojeny firmy jako Telefónica, Deutsche Telekom, Ericsson, Nokia, OVH, Vodafone, SUSE, Swisscom, British Telecom, TIM, Thales, Orange, Elisa, Stellantis nebo organizace typu IMEC, Fraunhofer a mnohé další.

S Euro-3C mají spolupracovat také národní autority, za Českou republiky půjde o státní IT podnik NAKIT spadající pod ministerstvo vnitra. Mluvčí NAKITu Lukáš Trnka pro Lupu uvedl, že podnik projekt sleduje a zajímá se o něj. Doplnil, že byl schválena projektová žádost konsorcia a že NAKIT vystupuje jako jeden ze 14 přidružených subjektů.

Euro-3C získalo financování ve výši 75 milionů eur (asi 1,8 miliardy korun) v rámci programu Horizon Europe. Má jít o prostředky na pilotní fázi.

Euro-3C není první celoevropský pokus definovat standardy ve světě cloudů. Už nějakou dobu funguje projekt Gaia-X, což je sada standardů, frameworků (včetně otevřených softwarových nástrojů) a postupů pro výměnu dat. Letos se rozjíždí větší nasazení například ve firmách BMW, Bosch, Volkswagen nebo Mercedes-Benz.

Nervózní Microsoft v Česku začal žehlit Trumpův chaos a vydírání. Vaše data nikomu nedáme, slibuje firma Přečtěte si také:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

