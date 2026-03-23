Jeden z nejúspěšnějších českých fondů má nových 1,8 miliardy na příští technologické rakety

Iva Brejlová
Včera
Credo Ventures Autor: Credo Ventures

Credo Ventures, jeden z nejstarších a nejúspěšnějších venture kapitálových fondů v Česku, oznámil spuštění svého pátého fondu o velikosti 88 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 1,8 miliardy Kč. Peníze zamíří k ambiciózním zakladatelům ze střední a východní Evropy a diaspor regionu, a to v nejranějších fázích.

„Věříme, že další vlna společností z regionu střední a východní Evropy, které budou definovat svou kategorii, je teprve před námi,“ popsal fond. „Region dramaticky dozrál,“ uvádí s tím, že v něm vnímá více průlomových firem, zakladatelů druhé a třetí generace i více lidí se zkušenostmi a ambicí budovat globální firmy od prvního dne.

Za šestnáct let své existence si fond vybudoval reputaci, kterou přiživují především dvě startupová jména v portfoliu. Credo bylo prvním investorem do rumunského UiPath, který vyvíjí software pro automatizaci a pro umělou inteligenci, jenž později vstoupil na newyorskou burzu s valuací 35 miliard dolarů. Stojí také za AI startupem ElevenLabs, jehož poslední oficiální valuace dosáhla 11 miliard dolarů.

Credo má kanceláře v Praze a Krakově a jako zakládající partnery Ondřeje Bartoše a Jana Habermana, v čele fondu jsou dále Jakub Křiklava, Maciek Gnutek, Maximilian Kolowrat-Karkowsky a Matěj Miček. Celkově Credo poslalo peníze do zhruba stovky společností.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

