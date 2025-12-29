Lupa.cz  »  Jeden z největších hostingů v Evropě koupil už čtvrtou českou firmu. Její AI umí generovat weby

Jan Sedlák
Včera
Macaly Autor: Macaly

Belgická společnost Team.Blue, která s tržbami 750 milionů eur patří mezi největší hostingové podniky v Evropě, opět nakupovala v České republice. Do svého rostoucího portfolia přidala pražský startup Macaly vyvíjející takzvaný vibe coding nástroj pro tvorbu webových stránek. Jde o alternativu ke švédskému fenoménu Lovable. Macaly generuje weby pouze na základě zadávání textových příkazů v běžném jazyce.

Belgičané do Česka na nákupy chodí často. Nejdříve v roce 2020 za miliardy korun koupili brněnskou firmu Webnode pro tvorbu webů. Následně v roce 2024 získali hostingové firmy Active 24 a WebSupport, a to jako součást akvizice švédského konkurenta Loopia Group. Letos Team.Blue za asi 150 milionů eur převzal e-shopový nástroj Shoptet a nyní dochází i na Macaly.

Team.Blue vedle hostingu staví řadu doplňkových služeb, aby bylo možné zvyšovat marže. Firma má 3,3 milionu zákazníků a v Evropě je největším poskytovatelem hostingových nástrojů pro menší a střední firmy. Macaly zapadá do strategie, kdy zákazníci vedle hostingu mohou u jednoho dodavatele postavit velkou část svého online podnikání a působení.

“Díky Team.Blue bude Macaly brzo jedničkou v Evropě. Naší vizí je, aby Macaly nebylo jen o tvorbě webů, ale aby vám postupně pomáhalo nastartovat celý váš byznys,” uvedl Petr Brzek, spoluzakladatel Macaly.

Macaly založili Petr Brzek, Tomáš Rychlík a Martin Ďuriš. Ti už společně před lety za stovky milionů prodali firmu Avocode, kterou získala americká firma Ceros, jejíž nástroj pro designéry byl nakonec po čase ukončen.

Macaly letos získala investici v řádech desítek milionů korun, investorem byl mimo jiné Zdeněk Cendra (CDN77, Peering.cz a SuperHosting). Cendra uvedl, že spoluzakladatelé měli majoritní podíl a investoři dohromady kolem 23 procent. “Vložený kapitál se investorům vrátil několikanásobně,” nastínil Cendra.

Macaly bude pokračovat jako samostatná služba. Její tvůrci se budou podílet na dalším rozvoji.

České hostingy Active 24 a WebSupport opět mění majitele, přechází pod belgického obra Team Blue Přečtěte si také:

České hostingy Active 24 a WebSupport opět mění majitele, přechází pod belgického obra Team Blue

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

