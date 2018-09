 »  Jeden z nejznámějších českých youtuberů Jirka Král oznámil konec na YouTube

David Slížek

Tohle je poslední video, které na tomto kanálu vyjde, oznámil v hodinovém dokumentu Byl jsem Youtuber jeden z nejpopulárnějších českých youtuberů Jirka Král. Po šesti letech natáčení videí a získání více než milionu odběratelů řekl, že na YouTube končí.

„V určitý moment se dostanete na určitou hranici, na vrchol, kdy můžete lidi, kteří k vám vzhlíží nebo jsou vaši kolegové v práci, už jenom zklamat. Hrozně těžko se posouvá dál,“ vysvětluje ve videu, které se věnuje kariéře a zkušenostem i dalších tuzemských youtuberů.

„Nejde to dělat do čtyřiceti. Fanoušci jsou pořád mladší a mladší. Jsou dvě možnosti: buď bych musel úplně změnit obsah, začít najednou tvořit pro starší cílovku, která roste stejně, jako rostu já, nebo bych musel točit pro mladší cílovku. A upřímně, mě to tvoření už ani nenaplňuje, už to pro mě není ani radost,“ dodává.

Fanoušci mohou Krále dále sledovat na jiných sociálních sítích, například na Instagramu, kde podle svých slov bude zveřejňovat informace ze svého soukromí.