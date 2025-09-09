Jedna z největší českých IT skupin kupuje další IT firmu, umožní monitoring vozidel přes GPS

Brněnská IT skupina Seyfor (dříve Solitea) koupila další firmu, konkrétně pražskou Radium. Obchod byl realizován skrze společnost Commander Services, kterou Seyfor získal v roce 2022 jakožto největšího dodavatele elektronické knihy jízd.
Radium spadá do stejné kategorie jako Commander Services, firma vyvíjí software Fleetware pro monitoring vozidel skrze GPS. Dále umí správu flotil a internet věcí. Po Commander spadá také firma T-Cars Systems z Uherského Hradiště tvořící nástroje pro správu vozových parků.
“Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky. Jedná se o strategické spojení,” shrnul Seyfor.
“Tato transakce je krokem k rychlejší integraci telematiky s informačními systémy zákazníků. Chceme, aby data z vozidel a IoT senzorů plynule živila jejich ERP, plánování i controlling,” doplnila společnost.
Radium doposud vlastnili Jiří Kudrna a Maroš Krnáč. Firma v roce 2024 udělala tržby 69,3 milionu korun se ziskem po zdanění 4,7 milionu korun. Pro Seyfor jde o třetí letošní deal.