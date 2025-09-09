Lupa.cz  »  Jedna z největší českých IT skupin kupuje další IT firmu, umožní monitoring vozidel přes GPS

Jedna z největší českých IT skupin kupuje další IT firmu, umožní monitoring vozidel přes GPS

Jan Sedlák
Dnes
Seyfor a Radium Autor: Seyfor

Brněnská IT skupina Seyfor (dříve Solitea) koupila další firmu, konkrétně pražskou Radium. Obchod byl realizován skrze společnost Commander Services, kterou Seyfor získal v roce 2022 jakožto největšího dodavatele elektronické knihy jízd.

Radium spadá do stejné kategorie jako Commander Services, firma vyvíjí software Fleetware pro monitoring vozidel skrze GPS. Dále umí správu flotil a internet věcí. Po Commander spadá také firma T-Cars Systems z Uherského Hradiště tvořící nástroje pro správu vozových parků.

“Transakce významně rozšiřuje působnost Commanderu na českém trhu a posiluje jeho vývojové kapacity v oblasti softwaru i hardwaru. Rovněž otevírá nové příležitosti pro nasazení pokročilých telematických řešení ve specifických odvětvích od municipálních a technických služeb až po logistiku či bezpečnostní složky. Jedná se o strategické spojení,” shrnul Seyfor.

“Tato transakce je krokem k rychlejší integraci telematiky s informačními systémy zákazníků. Chceme, aby data z vozidel a IoT senzorů plynule živila jejich ERP, plánování i controlling,” doplnila společnost.

Radium doposud vlastnili Jiří Kudrna a Maroš Krnáč. Firma v roce 2024 udělala tržby 69,3 milionu korun se ziskem po zdanění 4,7 milionu korun. Pro Seyfor jde o třetí letošní deal.

Češi koupili další IT firmu v Srbsku, v zemi už investovali vysoké stovky milionů Přečtěte si také:

