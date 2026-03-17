Jednání o Chat Control 1.0 neuspěla, výjimka pro skenování konverzací na dětské porno nejspíš skončí

David Slížek
Dnes
Threema, WhatsApp, Signal Autor: Pixabay

Od začátku dubna nebudou mít provozovatelé online služeb s největší pravděpodobností oprávnění skenovat e-maily nebo zprávy uživatelů, aby zjišťovali, zda neobsahují materiály související se sexuálním zneužíváním dětí. Dosavadní výjimka (přezdívaná Chat Control 1.0), která jim dobrovolné skenování umožňovala, platí do 3. dubna 2026 a jednání o jejím prodloužení skončila neúspěchem. 

Vyplývá to z vyjádření zpravodajky návrhu v Evropském parlamentu Birgit Sippel. Zástupci Rady EU a Evropského parlementu podle ní nedokázali na pondělním jednání tzv. trialogu najít dohodu na kompromisním znění návrhu. Schválení výjimky pro skenování je tedy nepravděpodobné.

„Platformy, co tak činí, budou muset okamžitě přestat plošně skenovat naše online komunikace nebo obrázky, co posíláme přátelům. Skončí také praxe, kdy platformy bezdůvodně blokovaly účty lidem na základě falešných hlášení. Systém nefungoval, byl neproporční a dělal z nevinných občanů podezřelé,“ komentovala výsledek jednání česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Evropský parlament schválil svou pozici minulý týden. Zahrnul do ní pozměňovací návrhy, které mimo jiné zakazovaly plošné skenování komunikace nebo z něj výslovně vyňaly konverzace chráněné koncovým šifrováním.

Výjimka měla udržet možnost dobrovolného skenování do doby, než evropští zákonodárci schválí nové nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (známé jako Chat Control 2.0). To má podle předkladatelů skenování trvale začlenit do evropského práva. Tento návrh momentálně prochází trialogem.

„V tuto chvíli kyperské předsednictví očekává, že se stihne nařízení vyjednat do konce června, aby nahradilo ten režim dočasný. To je ale podle mě nereálné. Sama udělám všechno proto, abychom opět udrželi pozici parlamentu, která i v tom trvalém režimu předpokládá, že sledovat osobní komunikace půjde jen na základě soudního povolení u podezřelých osob. To je za mě klíčové,“ dodává Gregorová

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

