Jednání sněmovny je možné sledovat na mobilech ve vylepšené aplikaci, má integrované živé vysílání ze sálu

Jednání Poslanecké sněmovny lze opět sledovat na mobilních zařízeních. Aplikace iSněmovna prošla technickou pauzou, integrovala živé vysílání ze sálu přímo do mobilních zařízení a záznamy z tiskových konferencí opatřila titulky. Aplikace je dostupná pro iOS i Android.
iSněmovna nabízí sledování živého vysílání ze schůzí, tiskových konferencí nebo jednání výborů a seminářů a obsahuje videoarchiv záznamů z posledních let. Umožňuje sledovat dění na plénu prostřednictvím videostreamu, v rámci režimu zvuku na pozadí pak funguje i při zamknutém telefonu. Nabízí notifikace na zahájení živého vysílání, a nově je aplikace přizpůsobena pro nevidomé a slabozraké díky podpoře odečítačů z obrazovky i dynamické velikosti písma.
„Digitalizace může státu pomoci efektivněji komunikovat s občany a také bojovat s dezinformacemi,“ myslí si Jan Mísař z Ackee, softwarového studia, které iSněmovnu vyvinulo. Projekt vznikl v rámci interního hackathonu v roce 2021 a stojí za ní tým, který vytvořil také aplikaci pro německý Bundestag. Firma uvádí, že iSněmovna reaguje na rostoucí poptávku po transparentnosti a okamžitém přístupu k informacím z legislativního procesu.