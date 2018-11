 »  Jihočeský kraj chce umožnit za veřejnou dopravu platit bezkontaktně

Karel Wolf

Jihočeský kraj plánuje zavést do veřejné dopravy možnost bezkontaktních plateb prostřednictvím mobilních telefonů a bezkontaktních platebních karet. Vzniknout by měl i nový portál s e-shopem jízdenek.

Rada kraje 1. listopadu schválila tzv. Strategii integrace bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy, kterou pro ni vypracovala společnost MasterCard. Strategie popisuje, jak budou zapojeny platební karty do odbavení pro jednotlivé i časové jízdné a jak by měla vypadat mobilní aplikace. Vzniknout by měl také internetový portál, který umožní nákup jízdenek dopředu přes internet.

Na samotnou realizaci si ale ještě chvilku cestující počkají, problém je totiž například v rozdílném tempu obměny infrastruktury jednotlivých dopravců: Předpokládáme, že v průběhu dvou až tří let budou všichni dopravci v závazku veřejné služby Jihočeského kraje vybaveni odpovídajícími odbavovacími systémy. Dále chceme vytvořit i mobilní aplikace, aby si cestující měl možnost jízdenku koupit s předstihem, respektive si ji rezervovat. Mým úkolem je nyní svolat pracovní skupinu, ve které budou zástupci jednotlivých dopravců včetně města České Budějovice, se kterými budeme o této věci dále jednat, uvedl náměstek hejtmanky Josef Knot.