MICo Group: pro CoroVenty jednáme o blokové výjimce, snad bude do dvou týdnů

Zatímco pražské ČVUT sbírá poptávky po připravených plicních ventilátorech CoroVent, na které se složili občané a firmy v rámci jarní dárcovské kampaně, k dodání do českých nemocnic, ty zatím kvůli chybějící certifikaci do klinického provozu nesmějí. Výrobce jedná s ministerstvem zdravotnictví o výjimce.

Během prvních 48 hodin na výzvu ČVUT reagovalo 21 zařízení a během čtvrtečního odpoledne se ozvalo osm dalších nemocnic. Bez posouzení shody s technickými požadavky, které přikazuje evropská legislativa, ovšem plicní ventilátory do klinického provozu coby zdravotnický prostředek nesmějí. Situaci mohou řešit nemocniční zařízení individuálními žádostmi o výjimku u českého ministerstva zdravotnictví.

Jak serveru Lupa.cz potvrdil Jiří Denner, ředitel skupiny MICo Group, jejíž dceřiná firma MICo Medical přístroje vyrábí, výrobce se pokouší zajistit pro CoroVenty hromadnou výjimku, která by mohla být do dvou týdnů.

„MICo Medical stále jedná o výjimce pro CoroVenty a věří, že do dvou týdnů by ji mohli mít. V zájmu všech ale doufají, že to bude dříve. Teď se má věc tak, že každá jednotlivá nemocnice musí ministerstvo zdravotnictví žádat o výjimku a MICo by rádo vyjednalo s ministerstvem blokovou výjimku pro všechny nemocnice,“ odpovídá Denner.

S dotazem na řešení podmínek pro možnost nasazení ventilátorů CoroVent a podle jakých kritérií bude fungovat jejich přidělování, Lupa oslovila také samotné ČVUT, na vyjádření zatím stále čekáme.

Galerie ze zahájení výroby plicního ventilátoru CoroVent na konci dubna.