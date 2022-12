Jiřina Rosáková vzdala kandidaturu na členku Rady Českého rozhlasu

Autor: Karel Choc, Internet Info

Ze souboje o volné místo v Radě Českého rozhlasu odstoupila scenáristka a publicistka Jiřina Rosáková. Redakci to potvrdil předseda sněmovního Volebního výboru Aleš Juchelka (ANO).





Výbor nyní bude muset rozhodnout, kdo Jiřinu Rosákovou nahradí ve finální trojici kandidátů. Kromě ní se do finále dostali redaktor rozhlasového nakladatelství Jiří Dohnal a scénograf Ondřej Zicha.





Schůze výboru je v plánu na čtvrtek 8. prosince, kdy se má věnovat pozměňovacím návrhům k vládní novele zákonů o Českém rozhlase a České televizi.

Kandidátní listina s trojicí finalistů pak bude předložena všem poslancům, kteří na schůzi sněmovny rozhodnou, kdo obsadí volné místo v rozhlasové radě.

Manželem Jiřiny Rosákové je známý moderátor Jan Rosák, který uvádí několik pořadů na stanici Český rozhlas Dvojka. Zákon nedovoluje, aby radní nebo jejich rodinní příslušníci pracovali v rozhlase. Kdyby kandidátka nerezignovala a poslanci ji do rady vybrali, musel by Jan Rosák s moderováním v rozhlase skončit.

„Kdybych byla milenka pana generálního, tak to tu nikomu z vás tady nebude vadit, ani tomu zákonu. Kdybych byla něčí kamarád, který bude potřebovat teplé hnízdo na šest let, tak to také nikomu vadit nebude. Ale protože jsem manželka, tak poškodím svého manžela tím, že ho vyrazí z rádia, když já se dostanu do rady,“ glosovala zákon Jiřina Rosáková při veřejném slyšení kandidátů.