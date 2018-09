 »  Joj Plus nesplnil počet povolených spotů a měl by zaplatit pokutu dvacet tisíc eur

Jan Brychta

Slovenská vysílací Rada pro vysílání a retransmisi uložila společnosti MAC TV jako provozovateli kanálu Joj Plus pokutu dvacet tisíc eur za nedodržení zákonných ustanovení o počtu povolených přerušení programu reklamou a překročení vysílacího času vyhrazeného reklamním spotům.

Dalších osm tisíc eur by si pak MAC TV měl připravit v souvislosti s vysíláním hlavní Jojky, která překročila zákon na ochranu nezletilých. Došlo k tomu odvysíláním programu Policajti v akcii. Ten byl označen jako nevhodný pro diváky do dvanácti let, ačkoliv obsahoval slovní agresivitu, expresivní a vulgární vyjadřovaní, kvůli němuž měl být podle názoru Rady klasifikován jako nevhodný pro diváky do patnácti let.

Slovenská vysílací Rada také udělila licenci na celoplošné digitální vysílání televize Slovan, kterou provozuje stejnojmenná společnost z Martina. Michalovecká společnost Logos Media pak získala licenci na regionální digitální vysílání programů Televízia Zemplín, Hlivištia a Sobrance.