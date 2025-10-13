Lupa.cz  »  JSK Investments Simony Kijonkové oznámil první americkou investici. Vstupuje do startupu pro chytré vyšetření prsou

Iva Brejlová
Dnes
Petra Cihlářová a Simona Kijonková, JSK Investments Autor: JSK Investments
Skupina JSK Investments pod vedením podnikatelky Simony Kijonkové investovala do amerického startupu iSono Health. Ten vyvíjí nositelný ultrazvuk prsu. Má umožnit rychlé a snadné preventivní vyšetření i v prostředí s omezenou zdravotnickou infrastrukturou. Systém je schválen americkým zdravotnickým úřadem a získal několik ocenění.

„Zdravotnictví je odvětví, ve kterém vidíme obrovský potenciál. Investice do iSono Health je zároveň naší první investicí do americké společnosti,“ uvádí Petra Cihlářová, investiční manažerka, která se v současné době stará o portfolio všech start-up investic v JSK. Vysvětluje, že investiční vehikl oslovil mimo jiné příběh zakladatelek – žen, které přišly o blízkého člena rodiny kvůli pozdě detekované rakovině prsu.

„V ČR je každý rok diagnostikováno přibližně 7 000 žen s rakovinou prsu, přičemž včasná diagnostika zvyšuje šanci na vyléčení na více než 90 %,“ přibližuje problematiku Simona Kijonková, zakladatelka a managing partner JSK Investments. Ve světě je pak každoročně diagnostikováno více než 2 miliony nových případů rakoviny prsu.

Technologie iSono Health kombinuje nositelné příslušenství se softwarem, který automaticky pořizuje a analyzuje snímky. Vyšetření přitom trvá dvě minuty. Systém umožňuje lékařům prohlížet snímky na libovolném zařízení připojeném k internetu, odborníci přitom mají přístup k 3D vizualizaci tkáně, což má usnadnit identifikaci lézí a urychlit proces diagnostiky.

JSK se přidává do kola z první poloviny letoška, v rámci kterého startup iSono Health získal zhruba 5 milionů dolarů. Investice proběhla pod vedením fondů Draper Associates a Transform VC. Nyní v ní JSK figuruje s „významným podílem“. Startup spustil k validaci AI technologie klinickou studii financovanou tamním Národním ústavem zdraví. 

JSK Investments už dříve investovalo do startupů Elin.AI nebo Kodu. 

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

