Jubilejní Eurovizi poznamená bojkot pěti zemí, Česko se soutěže zúčastní

Filip Rožánek
Dnes
Eurovize - Rakouský vítěz JJ (2025) Autor: EBU
Eurovizi v roce 2025 vyhrál zástupce Rakouska Johannes "JJ" Pietsch se skladbou Wasted Love

Jubilejní sedmdesátý ročník písňové soutěže Eurovize, který se uskuteční příští rok v květnu ve Vídni, bude mít nejnižší počet účastníků za posledních dvaadvacet let. Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že o vítězství se utká celkem 35 veřejnoprávních vysílatelů. To je nejnižší počet od zavedení semifinálových kol v roce 2004.

Soutěž se nakonec rozhodlo bojkotovat pět zemí protestujících proti účasti Izraele. V roce 2026 nebudou na Eurovizi soutěžit Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Island a Slovinsko. Naopak Česká televize patří mezi vysílatele, kteří svou účast potvrdili. Tuzemští diváci se tak mohou těšit na českého zástupce, který vystoupí v sousedním Rakousku.

Výpadek pěti zemí částečně kompenzuje návrat tří východoevropských vysílatelů. Po různě dlouhých pauzách se do soutěže vrací Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko.

V reakci na události posledních let a po konzultaci s členskými stanicemi přistoupila EBU k úpravě pravidel, která mají posílit integritu soutěže. Zásadní změnou je návrat odborných porot do semifinálových kol, kde budou mít nově padesátiprocentní podíl na hlasování, stejně jako diváci. Toto pravidlo bylo naposledy uplatněno v roce 2022.

Organizátoři rovněž zavádějí přísnější limity pro individuální hlasování a posilují technická opatření proti podvodům. Cílem je zajistit, aby soutěž zůstala neutrálním prostorem pro hudbu, oproštěným od nepatřičných vnějších vlivů.

Samotná soutěž proběhne v polovině května v produkci rakouské veřejnoprávní stanice ORF. První semifinále je naplánováno na 12. května, druhé na 14. května a velké finále se uskuteční v sobotu 16. května 2026. O rozdělení zemí do semifinálových skupin rozhodne losování, které proběhne ve Vídni 12. ledna.

Přímo do finále postupují Francie, Německo, Itálie, Velká Británie a hostitelské Rakousko, k nimž se připojí dvacet nejúspěšnějších semifinalistů.

Vídeň bude hostit Eurovizi potřetí ve své historii. Poprvé to bylo v roce 1967 po vítězství Uda Jürgense, podruhé pak v roce 2015, kdy Rakousko hostilo jubilejní 60. ročník díky triumfu Conchity Wurst. Další podrobnosti o podobě scény a moderátorech plánují organizátoři zveřejnit v nadcházejících týdnech.

Účastníci Eurovize 2026

Země Vysílatel Poznámka
Albánie RTSH
Arménie AMPTV
Austrálie SBS
Ázerbájdžán İctimai
Belgie RTBF
Bulharsko BNT Návrat do soutěže
Černá Hora RTCG
Česko ČT
Dánsko DR
Estonsko ERR
Finsko YLE
Francie FT Přímý postup
Gruzie GPB
Chorvatsko HRT
Itálie RAI Přímý postup
Izrael KAN
Kypr CyBC
Litva LRT
Lotyšsko LSM
Lucembursko RTL
Malta PBS
Moldavsko TRM Návrat do soutěže
Německo ARD/SWR Přímý postup
Norsko NRK
Polsko TVP
Portugalsko RTP
Rakousko ORF Přímý postup
Rumunsko TVR Návrat do soutěže
Řecko ERT
San Marino SMRTV
Srbsko RTS
Švédsko SVT
Švýcarsko SRG SSR
Ukrajina Suspilne
Velká Británie BBC Přímý postup
Autor aktuality

