Juraj Šedivý končí jako ředitel CETIN International, Arabové a PPF do Prahy povolávají nového šéfa

Česká investiční skupina PPF a telekomunikační společnost e& (Etisalat) zakotvená ve Spojených arabských emirátech mění nejvyšší vedení ve svém společném podniku CETIN International. Z pozice výkonného ředitele prvního března odejde dlouholetý telco manažer Juraj Šedivý.
Šedivý nyní bude zastávat roli předsedy představenstva s tím, že nebude mít exekutivní roli a soustředit se bude na strategii. V roli předsedy představenstva zůstane také v rámci českého CETINu, který je na aktivitách s e& nezávislý a spadá čistě pod PPF a který se nedávno rozdělil na dvě firmy.
Novým výkonným ředitelem CETIN International se stává Jason Christos King, který dosud působil ve stejné roli v bulharské pobočce operátora Yettel, což je rovněž součástí společných aktivit PPF a e&. King má zkušenosti i s českým trhem, působil ve vedení zdejší pobočky UPC (dnes Vodafone). CETIN International bude řídit z Prahy.
Češi a Arabové dohromady provozují podnik e& PPF Telecom Group zahrnující aktivity v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku. Jednu část tvoří CETIN International a druhou mobilní operátoři Yettel a O2 (Slovensko). PPF ve skupině prodala Arabům podíl 50 procenta a jednu akcii. Posléze od singapurské skupiny GIC koupila podíl 30 procent v českém CETINu. Aktivity e& PPF vede Balesh Sharma, někdejší ředitel českého Vodafonu.