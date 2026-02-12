Lupa.cz  »  Juraj Šedivý končí jako ředitel CETIN International, Arabové a PPF do Prahy povolávají nového šéfa

Juraj Šedivý končí jako ředitel CETIN International, Arabové a PPF do Prahy povolávají nového šéfa

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Juraj Šedivý Autor: CETIN

Česká investiční skupina PPF a telekomunikační společnost e& (Etisalat) zakotvená ve Spojených arabských emirátech mění nejvyšší vedení ve svém společném podniku CETIN International. Z pozice výkonného ředitele prvního března odejde dlouholetý telco manažer Juraj Šedivý.

Šedivý nyní bude zastávat roli předsedy představenstva s tím, že nebude mít exekutivní roli a soustředit se bude na strategii. V roli předsedy představenstva zůstane také v rámci českého CETINu, který je na aktivitách s e& nezávislý a spadá čistě pod PPF a který se nedávno rozdělil na dvě firmy.

Novým výkonným ředitelem CETIN International se stává Jason Christos King, který dosud působil ve stejné roli v bulharské pobočce operátora Yettel, což je rovněž součástí společných aktivit PPF a e&. King má zkušenosti i s českým trhem, působil ve vedení zdejší pobočky UPC (dnes Vodafone). CETIN International bude řídit z Prahy.

Češi a Arabové dohromady provozují podnik e& PPF Telecom Group zahrnující aktivity v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku. Jednu část tvoří CETIN International a druhou mobilní operátoři Yettel a O2 (Slovensko). PPF ve skupině prodala Arabům podíl 50 procenta a jednu akcii. Posléze od singapurské skupiny GIC koupila podíl 30 procent v českém CETINu. Aktivity e& PPF vede Balesh Sharma, někdejší ředitel českého Vodafonu.

O2 a CETIN si rozdělují dalšího poskytovatele internetu, získaly providera na Kladně a okolí Přečtěte si také:

O2 a CETIN si rozdělují dalšího poskytovatele internetu, získaly providera na Kladně a okolí

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň. Učí Čechy pít kakao i jako rituál

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Máslo bude levné až do podzimu

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).