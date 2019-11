 »  K čemu používají Češi chytré televizory? Prohlížejí si fotky a zrcadlí mobil

Filip Rožánek

Chytrý televizor nyní vlastní téměř 60 % Čechů, dalších 25 % si ho navíc plánuje v blízké době pořídit. Tvrdí to nový průzkum zadaný společností Samsung, jehož se v listopadu zúčastnil vzorek 525 respondentů od 18 do 65 let.

Na dotaz, jaké funkce používají na televizoru typu smart TV, odpovědělo 51 % respondentů, že jim slouží k prezentování fotografií. 49 % jich také na televizoru zrcadlí obrazovku mobilního telefonu nebo tabletu (hlavně věková kategorie do 44 let). 45 % využívá aplikace pro streamování videa nebo videotéky.

Třetině respondentů slouží chytrý televizor jako zařízení pro přehrávání hudby například přes Spotify nebo jinou hudební aplikaci. Funkce hybridní televize používá 29 % dotázaných. Necelých 18 procent respondentů prostřednictvím chytrého televizoru ovládá další zařízení v domácnosti.

Nejčastější činností je nepřekvapivě sledování klasického televizního vysílání (84,6 % respondentů).

Více než polovina Čechů má doma více televizorů. Nejčastějším místem uváděným v průzkumu je obývací pokoj, nejkurióznějším pak garáž nebo domácí tělocvična. Ve věkové skupině 54–65 let každý pátý respondent uvedl, že má televizor umístěný mimo jiné i v kuchyni.

46 % dotázaných televizor využívá jako kulisu při jiných činnostech, které během dne dělají ve stejné místnosti. A to dokonce i při usínání – ve své ložnici televizor preferuje 36 % Čechů s tím, že každý čtvrtý je zvyklý při zapnuté televizi usínat.