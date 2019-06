 »  Kalendář Googlu měl celosvětový výpadek, příčiny zatím nejsou známé

David Slížek

Řadu uživatelů služby Kalendář Google v úterý odpoledne našeho času místo termínů jejich schůzek čekaly jen chybové hlášky (zejména 404, Stránka nenalezena). Aplikace zaznamenala velký výpadek, který se podle dostupných informací týkal uživatelů po celém světě.

Podle hlášení uživatelů nebylo možné se do kalendáře dostat na webu ani v mobilních aplikacích.

„Zkoumáme hlášení o potížích se službou Kalendář Google. Další informace budou brzy následovat. Uživatelé se nemohou přihlásit k Kalendář Google,“ potvrdil Google v 16:22 na stránce s provozními informacemi jeho aplikací. V 17:40 pak firma informovala, že pokračuje v řešení problému.

Aktualizace 18:45 – vypadá to, že aspoň někteří uživatelé se opět mohou do kalendáře přihlásit. Google podle nejnovějšího oznámení předpokládá, žě problém bude pro většinu uživatelů vyřešen do 19:40.

Potíže má podle dashboardu také služba Hangouts Meet, která slouží k pořádání videokonferencí. Zda jsou potíže nějakým způsobem spojené, zatím není jasné. „Zkoumáme hlášení o potížích se službou Hangouts Meet. Další informace budou brzy následovat,“ píše jen Google.