Kanál ČT sport zaznamenal během olympiády nejvyšší týdenní sledovanost v historii

Filip Rožánek
Včera
ČT sport - olympiáda Autor: Český olympijský výbor

Sportovní kanál České televize dosáhl v uplynulém týdnu historicky nejlepšího týdenního výsledku ve sledovanosti. S podílem 22,07 procenta na televizním trhu v cílové skupině diváků starších patnácti let se stal nejsledovanějším programem ze všech stanic. Rekordní čísla přinesly přenosy ze zimních olympijských her, zejména hokejové zápasy české reprezentace a zlatý závod rychlobruslaře Metoděje Jílka.

Nejsilnějším přenosem celého víkendu bylo nedělní utkání českých hokejistů se Švýcarskem v závěrečném zápase základní skupiny. Zápas sledovalo 1,967 milionu diváků při podílu na publiku 59,23 procenta. Celkový zásah činil 3 miliony a 303 tisíc diváků, kteří se dívali alespoň tři minuty v kuse. Druhým nejsledovanějším pořadem víkendu se stal biatlonový stíhací závod žen s 1,622 milionu diváků a podílem 54,64 procenta.

Velmi vysoká čísla sledovanosti přinesl také pátek. Hokejový zápas Česko–Francie sledovalo 1,709 milionu diváků s podílem 49,29 procenta a celkovým zásahem 3,239 milionu diváků. Zlatý závod Metoděje Jílka v rychlobruslení na 10 000 metrů přilákal 1,853 milionu diváků při podílu 55,06 procenta. Stříbrný závod Evy Adamczykové ve snowboardcrossu vidělo 1,027 milionu diváků.

Rekordní byl pátek i z hlediska online sledovanosti. Česká televize zaznamenala téměř 5,8 milionu views, což je nejvyšší denní výsledek od začátku měření internetové sledovanosti. Samotný hokejový přenos Česko–Francie získal na internetu 946 tisíc views a stal se nejsilnějším online pořadem vysílaným z olympiády. Souběžně probíhající přenos rychlobruslařského závodu s vítězstvím Metoděje Jílka dosáhl 681 tisíc views.

V sobotu patřil nejvyšší zájem biatlonu. Sprint žen sledovalo 1,087 milionu diváků s podílem 45,72 procenta a zásahem 1,528 milionu diváků.

„Olympijské hry jsou pro Českou televizi dlouhodobě jedním z nejsilnějších programových pilířů. Skvělá divácká sledovanost potvrzuje, že sportovní události tohoto formátu mají schopnost spojovat miliony lidí napříč generacemi. Těší nás nejen vysoký podíl na sledovanosti, ale také rostoucí zájem o naše digitální platformy,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Česká televize vysílá zimní olympijské hry na programu ČT sport a prostřednictvím online streamů ČT sport Plus. Zdrojem dat o sledovanosti je měření Asociace televizních organizací, do kterého se od února započítává také sledovanost mimo domácnosti, což se nejvíc odráží právě na zájmu o sportovní přenosy.

