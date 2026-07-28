Kanál Prima Sport naváže na Sporty TV, potvrdila televize

Nový sportovní kanál televize Prima vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která vlastní stanici Sporty TV. Prima Sport má navázat na základy tohoto programu.
„Divákům nabídne ještě širší nabídku atraktivních domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu,“ přislíbila Prima v úterní tiskové zprávě. Prima Sport využije produkční zázemí skupiny Prima.
„Spuštěním Prima Sport otevíráme novou kapitolu sportovního vysílání skupiny Prima. Navazujeme na kvalitní práci týmu Sporty TV, a současně přinášíme ještě širší nabídku přímých přenosů, studiových pořadů i vlastního obsahu. Vstup do segmentu samostatného sportovního vysílání je součástí naší dlouhodobé strategie investovat do kvalitního obsahu a nabízet ho napříč televizním i digitálním prostředím,“ poznamenal generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
„Růst Sporty TV předčil naše očekávání a potvrdilo se, že cesta, kterou jsme zvolili, byla správná. Využití moderních technologií nám umožnilo posunout hranice sportovního vysílání a dát prostor i disciplínám, které by se v tradičním televizním modelu jen obtížně dostávaly na obrazovky. Posunutí tohoto projektu do skupiny Prima je logickým krokem, který vytvoří prostor pro další rozvoj sportovního vysílání,“ dodal Tomáš Petera, majitel Perinvest Group.
Prima Sport odstartuje vysílání 17. srpna 2026. Bude v DVB-T2 Multiplexu 24 a u placených operátorů, například ve službách Magenta TV a Oneplay. Ještě před oficiálním startem odvysílá 4. srpna utkání Sparty s Lyonem ve 3. předkole Ligy mistrů.