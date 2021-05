Kandidát do Rady České televize Jiří Grund odstoupil

Kandidát do Rady České televize Jiří Grund oznámil rezignaci na post kandidáta. Na Twitteru o tom informoval poslanec Tomáš Martínek (Piráti), který společně s Petrem Dolínkem z ČSSD požádal o svolání mimořádné schůze volebního výboru sněmovny. V Radě ČT se na konci května uvolní čtyři místa, přičemž poslanci mají vybírat ze trojnásobku uchazečů, tedy z 12 lidí. Bez Grunda je ale finalistů jen 11.

„Důvodem mého rozhodnutí jsou zejména osobní důvody, které by mně v případě zvolení neumožňovaly vykonávat tuto veřejnou funkci s plným nasazením. Při navržení mé nominace mi tyto důvody nebyly známy,“ uvedl Grund v rezignačním dopise.

Výbor by tak měl rozhodnout, co s takovou situací udělá. Z Martínkových slov vyplynulo, že by měl zvolit ještě jednoho uchazeče z původně přihlášených zájemců, aby byla sestava finalistů kompletní.

Jiří Grund je známý jako představitel Asociace provozovatelů mobilních sítí, v minulosti řídil marketing Microsoftu. Při veřejném slyšení uchazečů kritizoval management České televize, který podle něj v médiích napadá Radu ČT za kladení kritických otázek. Jako ekonom se chtěl soustředit na hospodaření.

