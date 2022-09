Karel Janeček si za krypto koupil pozemek v metaverzu a rozjel tam prezidentskou kampaň

Autor: Jan Sedlák

Matematik a podnikatel Karel Janeček si za krypto koupil virtuální pozemek ve VR metaverzu Somnium Space, odkud začne vést část své kampaně na prezidenta. Miliardář neupřesňuje, kolik přesně do celé aktivity ve virtuální realitě investoval. Lupě nicméně sdělil, že si v Somnium Space pořídil parcelu o velikosti XL, která se na tržišti OpenSea prodává za cenu kolem pěti Ethereum, což je aktuálně po propadu asi 40 tisíc korun.

Janeček si také pořídil VR headset Valve Index a haptický oblek Teslasuit, díky kterému lze například na těle cítit kapky deště a další vjemy. Skrze tuto výbavu se bude do metaverza připojovat. Teslasuit prozatím nejde koupit v běžné obchodní síti. Jde o britský startup, do kterého investoval i Somnium Space, podobně jako například do otevřených francouzských VR brýlí Lynx.





Somnium Space provozuje Artur Sychov, který se narodil a vyrůstal na Ukrajině, už léta ale žije a podniká v Česku. V jeho VR světě lze nakupovat virtuální pozemky a další vybavení. Vše je postavené na blockchainu. Tržní hodnota se pohybuje okolo půl miliardy korun, reaguje ale na krypto a dění na trhu.

Do Somnium Space mimo jiné investovali bratři Winklevossovi. Ti zažalovali Marka Zuckerberga za to, že jim údajně ukradl Facebook, došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Somnium Space se staví jako decentralizovaná protiváha proti plánům Zuckerberga na vytvoření masivního metaverse. To je dle Zuckerberga běh na dlouhou trať a aktivity budou ztrátové deset a více let. Sychov také před pár dny spustil decentralizovanou síť Authencity.io, která má být díky blockchainu necenzurovaná.

VR a podpisy

Sychov Janečka jako prezidentského kandidáta podporuje, protože údajně jako jediný říká, co si skutečně myslí. Právě to ho někdy staví do role mediálního otloukánka. Jeho činy občas baví internet. Stoupal třeba na sněžku nahoře bez, nechal se boxovat do břišních svalů, údajně zažil vypjaté situace při seskoku padákem a tak dále. To, že by v kandidatuře mohl uspět, mu vyšlo z jeho matematických výpočtů.

Volební kampaň částečně vedená přes virtuální realitu je jeho dalším zajímavým PR pokusem. Pravděpodobně se do něčeho takového pustil jako první prezidentský kandidát na světě. Na XL parcele v Somnium Space má vlastní prostor vytvoření pomocí SDK, kde se s ním půjde setkat. “Úřední hodiny” prozatím nemá stanoveny, každý den tam ale údajně nebude.

Janečkův metaverse má nabídnout různé akce. V současné době tam vystavuje jednadvacet uměleckých děl na podporu Ukrajiny. Lidé tam za ním mohou přijít debatovat. VR headset nutně mít nemusí, do Somnium Space se lze z počítače připojit i ve 2D podobě.

Další možností je zastavit se ve VR Play Parku na Václavském náměstí v Praze. Jde o komerční VR hernu, kde Janeček svojí metaverzovou kampaň odstartoval. Zároveň v ní zájemci budou moci zdarma jeho virtuální svět navštívit a rovnou tam odevzdat svůj podpis na podporu Janečkovy kandidatury. VR Play Park provozuje firma Torch Entertainment vlastněná pěti pražskými podnikateli.

Realitní podnikatel ve VR

Janečka do Prahy přiletěl podpořit americký investor do realit Isaac Gindi, který spoluvlastní firmu Century 21 a aktivní je primárně v New Yorku. Gindi začal ve velkém investovat také do virtuálních pozemků v Somnium Space.

“V metaverzu trávím několik hodin denně,” uvedl Gindi. V Somnium Space pod značkou ISG buduje řadu atrakcí a aktivit a má kolem toho postavený obchodní model. “Metaverse je nezastavitelný. Somnium Space je skvělá věc, protože jde o decentralizovanou službu, kde vás vláda neustále nesleduje a kde můžete být kýmkoli,” dodal Gindi.

Janeček své působení v metaverzu spojuje s jedním z témat, které chce jako prezidentský kandidát “tlačit”, a to digitální prostor. Janeček ve zkratce uvádí, že technologie jsou skvělá věc, která nám dává hodně možností, ale zároveň je třeba se před ní mít na pozoru. Nejde o nijak nové či objevné myšlenky a je otázkou, zda u voličů budou rezonovat. Jiní politici se oblasti nevěnují. Je otázkou, zda moc dobře ví proč, nebo kvůli neznalosti.

“Moderní technologie z nás nesmí dělat otroky. Sociální sítě nesmí používat pouze komerční algoritmy. Moderní komunikační technologie nesmí sloužit k šíření lží. V případě výpadku jakékoliv technologie se nesmíme dostat do celosvětové paralýzy,” pronesl Janeček mezi dalšími slogany.

Zmínil i potenciál technologií jako jsou virtuální realita, kdy díky ní například nemocní lidé mohou vstupovat do virtuální světů a na chvilku zmizet z reality a nemocničního lůžka. VR se skutečně stále více používá ve zdravotnictví či pro terapeutické účely. Zde lze doporučit nový dokument We Met in Virtual Reality, který byl natočen v metaverzu VRChat. Dostupný je na HBO Max.

Do dalších virtuálních světů se Janeček v současné době vrhat nehodlá. Lupě řekl, že například Roblox nezvažoval a že mu Somnium Space stačí. Uvidíme, kolik lidí takto zacílí. Tento metaverse denně aktivně využívá tisíc až dva tisíce lidí.