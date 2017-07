 »  Kaspersky podlehl Avastu a AVG. Antivir také začal nabízet jako freemium

Jan Sedlák

Kaspersky Lab podlehl tlaku trhu. Ruská bezpečnostní společnost začíná po celém světě nabízet zdarma dostupnou verzi svého antiviru nazvanou Kaspersky Free. V podstatě jde o zavedení modelu freemium, v rámci kterého jsou základní funkce nabízeny zdarma a pokročilejší za poplatek.

Přesně s tímto modelem se ve světě podařilo masivně uspět dnes už spojeným českým společnostem Avast a AVG. Mnoho konkurentů jim kvůli tomu nemohlo přijít na jméno. Kaspersky vzdoroval dlouho. Slovenský ESET na freemium nepřestoupil a prozatím se zdá být spokojený.

„Jsem pobavený z toho, že Kaspersky Lab spouští freemium model – přes všechny jejich stížnosti a bitvy s modely AVG a Avastu během tolika let,“ píše na Twitteru jeden z dřívějších šéfů AVG a dnešní investor z Evolution Equity Partners Karel Obluk.

Rusové o Kaspersky Free více referují na blogu. Zde se také obouvají do Windows Defenderu, což je bezpečnostní ochrana standardně zabudovaná do Windows. Kaspersky nedávno na Microsoft kvůli Defenderu podal stížnost k Evropské komisi a uvádí, že Redmond zneužívá dominantního postavení na trhu.

„Něco takového je vždy hrozba. Sledujeme to. V tuto chvíli bezprostřední problém necítíme, ale nebereme to na lehkou váhu. Na druhou stranu je to něco podobného, co Avast a další dělají roky, tedy že základní verzi rozdávají zdarma,“ uvedl v rozhovoru pro Lupu k tématu Defenderu výkonný ředitel ESETu Richard Marko.