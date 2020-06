Kauza kolem insolvence firmy Wirecard zavařila i eKase, Twistu a Fidoo

Páteční insolvence německé Wirecard AG nemile zaskočila také některé české fintech společnosti a finanční služby.

Několik desítek tisíc platebních karet od Twista (40 tisíc klientů) či služby Fidoo přestaly od pátku fungovat. U Twista mají problém také uživatelé služby Apple Pay. Na problémy ale narazili také třeba podnikatelé, kteří využívají EET řešení přes eKasu společnosti O2, ti pro změnu nemohou karty přijímat.

Situace je přímým důsledkem preventivního zásahu britského finančního regulátora Financial Conduct Authority vůči společnosti Wirecard Card Solutions Limited, který byl zahájen 26. 6. 2020 právě v návaznosti na insolvenci německého holdingu Wirecard AG. Podle rozhodnutí FCA měla Wirecard Card Solutions Limited povinnost do pondělního poledne (GMT) převést všechny prostředky na zvláštní účty schválené Prudential Regulation Authority ve Velké Británii a zároveň na FCA doložit veškerou evidenci týkající se vedení klientských peněz. Až do odvolání tak Wirecard Card Solutions Limited nemůže vůbec nijak nakládat s klientskými ani vlastními prostředky. FCA paralelně prověřuje, jestli firma všechny klientské prostředky evidovala odděleně od svých provozních účtů.

Nejrychleji na situaci zareagovalo právě Twisto, které od pondělního rána začalo distribuovat klientům nové karty od americké společnosti Marqeta. Umožnil mu to již dříve rozjednaný přechod k jinému karetnímu poskytovali. Uživatelé Apple Pay si ale na obnovení služby počkají až do srpna.

„Stačí si novou kartu objednat v Twisto účtu. Současné přestaly fungovat, protože anglický regulátor pozastavil licenci německé bance Wirecard. Právě na technologii této banky běžely Twisto karty na českém trhu. Naštěstí jsme se již před několika měsíci rozhodli od Wirecardu odejít k jinému poskytovateli karetního řešení. Již nějakou dobu tak pracujeme na přechodu k americké společnosti Marqeta, se kterou jsme již spustili platby kartou na sousedním polském trhu. V České republice na Marqeta běží virtuální platební karty a Google Pay,“ říká zakladatel a šéf Twista Michal Šmída.

Trochu více zaskočila situace český fintech startup Fidoo: „Intenzivně komunikujeme se všemi zúčastněnými subjekty a pracujeme na co nejrychlejším návratu k plné funkčnosti služeb Fidoo pro všechny naše zákazníky. Omezení funkčnosti se vztahuje na objednání nových Fidoo karet, platby kartou, příchozí a odchozí transakce na sběrný Fidoo účet,“ prohlásila společnost v dnešní tiskové zprávě. Kdy bude funkčnost jejích služeb plně obnovena, zatím není jasné.

Problém detekovala také společnost O2, která provozuje EET řešení eKasa. I ta využívala pro služby karetních plateb Wirecard Card Solutions takže její platební terminály nyní karty nepřijímají.

Insolvence Wirecardu navíc táhne ke dnu i významného německého auditora. Německá vláda chce kvůli této insolvenci ukončit spolupráci s Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Německý spolkový úřad pro finanční dozor (BaFin) měl již loni v únoru DPR upozornit, že pololetní výkazy Wirecardu za předchozí rok (2018) trpí vážnými nedostatky a požádat DPR o zvláštní audit. Právě ten se nyní může stát pro auditora osudným. BaFin, který nyní sám čelí ostré kritice, totiž svaluje celou zodpovědnost za situaci Wirecardu právě na DPR, který byl pověřen situaci společnosti zavčas prověřit.

Vše začalo v okamžiku, kdy auditor, kterým byla účetní společnost EY, odmítla podepsat hospodářské výsledky za rok 2019. Wirecard byl následně nucen přiznat, že se mu z firemní bilanční sumy ztratilo 1,9 miliardy EUR, minulý pátek pak firma podezřelá z dlouhodobých finančních machinací, která v daném okamžiku již dlužila věřitelům cca 3,5 mld. EUR, vyhlásila bankrot. Vše se seběhlo tak rychle, že si společnost připsala i další bizardní rekord, jde o první firmou z německého akciového indexu DAX, která sice zkrachovala, ale zůstává zatím stále součástí indexu. Akcie společnosti, které od začátku kauzy ztratily 99 % hodnoty, dnes začaly nečekaně prudce stoupat, oproti pátečním zavírací ceně se jejich hodnota zvedla o více jak 200 % (při krátkém spiku cena vzrostla dokonce o 300 %).