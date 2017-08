 »  Kauza Pepa.cz po pár dnech končí. Původní služba se stěhuje na novou doménu

Jan Beránek

A z Pepy je Klido.cz. Tu už si provozovatelé serveru nepronajímají, jako to bylo v případě Pepy, ale naopak, mají ji koupenou.

Čtyřicetičlenný tým kolem šéfa portálu Petra Sýkory založil novou Klido.cz. A název nové služby je i zároveň její nová doména. „Pokud jsme v pondělí přišli o doménu, ve čtvrtek už náš business zase musí fungovat,“ komentuje situaci Petr Sýkora. Doména je tentokrát psaná na firmu Propertio, kterou založil právě Sýkora a jeho obchodní ředitel.

Z celé situace tak vede v podstatě jediné východisko – začít znovu a zcela se odstřihnout od osob, kteří chtěli toho, co jsme společně vytvořili, zneužít ve vlastní prospěch. Někdejší tým Pepa.cz proto vstupuje do nového projektu Klido.cz a budeme rádi, pokud se rozhodnete jít do toho s námi.