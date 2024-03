Každá druhá "spící" datovka obsahuje zprávu od exekutora nebo berního úřadu

Autor: Archiv

Téměř půl milionu subjektů, kterým stát loni v lednu povinně zřídil datovou schránku, se do ní dosud nepřihlásilo. Podle Digitální a informační agentury (DIA) je přitom v každé druhé neotevřené datovce zpráva od finančního úřadu nebo od exekutora. Vyplývá to ze statistik odesílatelů do datových schránek. Pro jejich držitele to může znamenat vážné komplikace. Datové zprávy se totiž považují za doručené i přesto, že jejich příjemce se s nimi ve skutečnosti neseznámil.





Podle DIA se přitom většina příjemců do datové schránky nepřihlásila ani po upozornění ze strany státu cestou klasického poštovního dopisu. DIA proto připravuje kampaň zaměřenou právě na ty, kteří svou ze zákona zřízenou datovku dosud neotevřeli. Odstartuje začátkem dubna na internetu, na poštách a úřadech. Opětovně pak také budou rozesílány upozorňující dopisy přímo pasivním uživatelům datovek.





"Pokud jste živnostníci nebo OSVČ a ještě nikdy jste se nepodívali do své datové schránky, je nejvyšší čas tak učinit a mít jistotu, že vám neunikly žádné důležité písemnosti od úřadů. Pokud nechcete zmeškat důležité zprávy ve vaší datové schránce, můžete si nastavit informace o přijatých zprávách do e-mailu či SMS,“ radí vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Lidé si možná řekli, že když si psaní v datové schránce nevyzvednou a nikdy se do ní nepřihlásí, schránka zůstane ‚mrtvá‘, a tím pádem do ní nemůže nic přijít. Je to ale stejné, jako byste měli schránku na domě a tvářili se, že vám do ní nechodí dopisy,“ srovnává ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Datovky byly loni povinně zřízeny všem zbývajícím nepodnikajícím právnickým osobám, včetně spolků, nadací a dále všem živnostníkům. Řada z nich pak kvůli tomu raději svou živnost ukončila.