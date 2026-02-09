Každá sedmá reklama na sociálních sítích v Česku je podvod. Platformám přinášejí miliardy, uvádí nová studie

Každá sedmá reklama zobrazená českým uživatelům na sociálních sítích je podvodná. Platformy jako Facebook, Instagram nebo TikTok na těchto reklamách v Česku vydělávají ročně 3,4 miliardy korun. Vyplývá to z nové studie analytické společnosti Juniper Research, kterou nechala zpracovat finanční technologická společnost Revolut, a již má Lupa k dispozici.
Podle této studie podíl podvodných reklam v Česku dosahuje 14,5 %, tedy více, než činí evropský průměr (10 %). Přitom čeští uživatelé sítí viděli v roce 2025 celkem 29 miliard takových reklamních sdělení. Pokud se situace nezmění, předpovídá Juniper Research, že do roku 2030 vzroste v Česku počet podvodných reklam na 41 miliard zobrazení ročně.
Podvodnou reklamu na sociálních sítích projekt definuje jako klamavý placený příspěvek s podvodnými nabídkami, řešeními nebo produkty. Používá zavádějící způsob propagace nebo doporučení a cílem je manipulovat uživatele sociálních médií k provádění plateb za falešné produkty nebo investiční příležitosti. Někdy se přitom za původce příspěvků vydávají legitimní podniky nebo maloobchodníky.
Podle dokumentu je pro české uživatele průměrná ztráta na jeden podvod vyčíslena v přepočtu na přibližně 27 tisíc korun. „Nejenže roste počet podvodných reklam na sociálních sítích, ale zvyšuje se také průměrná ztráta na jeden úspěšný pokus. Podvodníci jsou v reklamách, které zobrazují, stále vynalézavější, a umělá inteligence urychlila tempo, jakým obsah podvodných reklam vytvářejí,“ popisuje studie.
Dokument uvádí, že pokud se situace nezmění, do roku 2030 sociální platformy vygenerují z podvodných reklam v Evropě přes 10,4 miliardy eur (asi 249 miliard Kč), počet zobrazení podvodných reklam v Evropě překročí 1,4 bilionu a měsíční setkání s podvodem u průměrného uživatele vzroste o přibližně 32 %.
Obecně se sociální sítě podle výzkumu nacházejí ve střetu zájmů, protože podvodné reklamy tvoří významnou část jejich příjmů. V celoevropském měřítku generují platformy z podvodných reklam přibližně 108 miliard korun ročně, což představuje zhruba 10 procent jejich celkových reklamních příjmů. Konkrétně v Česku mají příjmy sociálních platforem z podvodných reklam dosahovat téměř 139 milionů eur (3,4 miliardy Kč). Studie navíc zmiňuje uniklé dokumenty, které naznačují, že například společnost Meta údajně zaměřila své úsilí na skrývání podvodných reklam před regulátory, spíše než na jejich odstranění.
Recenzovaná odborná studie (white paper) se zaměřuje výhradně na placené reklamy na hlavních sociálních platformách, které zahrnují Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, síť X a LinkedIn. Česko je v dokumentu zařazeno mezi 12 evropských zemí, které jsou samostatně analyzovány (spolu s Bulharskem, Francií, Německem, Maďarskem, Irskem, Itálií, Litvou, Nizozemskem, Polskem, Rumunskem a Spojeným královstvím).