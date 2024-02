Kde a jak si pořídit první bitcoin? Podcast Bitcoin a blondýna upozorňuje, co si předtím musíte rozhodnout

Autor: Depositphotos

Řada čtenářů Lupy už určitě má zkušenosti s nakupováním kryptoměn, pro ty ostatní to ale může být ještě nezmapované území. Právě na tuto oblast se proto zaměřil nový díl podcastové série Bitcoin a blondýna, který připravují kolegové z naší partnerské redakce Měšec.cz.





Možností, jak si bitcoin pořídit, je hned několik. Kolegové ale upozorňují, že než se toho pustíte, musíte rozhodnout jednu věc, která vás na konkrétní způsob pak už nasměruje. Je totiž důležité zvážit, jestli chcete jít z nějakého důvodu cestou anonymního bitcoinu, nebo vám nevadí si pořídit bitcoin s identifikací.





Proč je to tak důležité a jaký je mezi tím rozdíl. Přesně to kolegové v podcastu vysvětlují. Stejně tak popisují, co je třeba zkratka KYC nebo jako směnárny a burzy jsou z České republiky.

Poslechněte si třetí díl podcastu Bitcoin a blondýna a vyhrajte tričko od firmy Trezor. Soutěžní otázku najdete dál v textu na Měšci.