Kdo vyhraje Křišťálovou Lupu 2025? Sledujte přímý přenos vyhlášení online

Dnes
Křišťálová Lupa 2025 Autor: Internet Info

Kdo zvítězí v letošním jubilejním 20. ročníku Křišťálové Lupy? Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dnes od 18:30 v pražském Divadle Pod Palmovkou. Pokud nebudete přímo na místě, můžete akci sledovat v přímém přenosu České televize na iVysílání:

Internetová veřejnost zvolila vítěze v sedmi kategoriích: Internetové obchodování, Nástroje a služby, Online video, Podcast roku, Zájmové weby, Zpravodajství a publicistika a Influencer.

O vítězích v dalších osmi kategoriích (Projekt roku, Osobnost roku, Mladá krev, Globální projekty českých tvůrců, Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace, Hvězda, Veřejně prospěšná služba – cena České televize, Anticena) rozhodla odborná porota.

Na záznam vyhlášení výsledků Křišťálové Lupy 2024 se můžete podívat zde.  

