 »  Kellner investuje do maďarských online plateb Barion. Přivede je také do Česka

Jan Sedlák

Skupina PPF, kterou ovládá Petr Kellner, se postupně pouští také do investic spojených s technologiemi. Týdeník Euro informuje, že PPF skrze letos založený fond navázaný na Home Credit vstupuje do maďarské společnosti Barion Payment.

Home Credit má na investice do Barionu připraveno až 150 milionů korun, které chce uvolňovat postupně. V prvním kole investor získal 20procentní podíl za zhruba 50 milionů. Další peníze pak přijdou po plnění cílů.

Barion staví online platební e-commerce systém, který nežije z poplatků, ale z monetizace dat o uživatelích. Dokáže prodávat profily postavené na základě jejich online nakupování.

Barion je v současné době aktivní zejména doma v Maďarsku, PPF má ale podle týdeníku Euro pomoci se vstupem do Česka, Německa, Rakouska, Slovinska a Slovenska. Do vedení firmy také míří dva lidé z Home Creditu.

Home Credit už pod sebou jeden fintechový projekt má, a sice české Zonky.cz. Skrze fond Home Credit Venture Capital už letos v únoru proběhla investice do americké firmy Nymbus, která pracuje na cloudové platformě pro finanční instituce. Home Credit vložil asi 200 milionů korun.

Do technologických investic se postupně zapojují i další tradiční tuzemští byznysmeni. Touzimsky Kapital, skrze který investuje i bývalý šéf ČEZu Martin Roman, například nedávno vložil peníze do pražské firmy Pocket Virtuality. Ta se zabývá nasazováním rozšířené reality (AR) v průmyslu, viz náš článek.