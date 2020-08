Kingdom Come vynáší, Warhorse loni utržili 460 milionů, rok předtím přes miliardu

Česká herní vývojářská společnost Warhorse Studios v loňském roce (účetní období 1. ledna 2019 až 31. března 2020) vygenerovala tržby ve výši 463 milionů korun se ziskem po zdanění 210,2 milionu.

Oproti roku 2018 jde o pokles. Tehdy tržby dosáhly na 1,076 miliardy korun se ziskem 521,85 milionu. Ve světě videoher je to běžný jev a do výsledků se projevují cykly v prodeji vydaných titulů. Warhorse vypustili svůj prozatím jediný titul Kingdom Come: Deliverance v únoru 2018, čísla za tento rok tedy logicky byla vyšší.

Studio letos v červnu oznámilo, že se Kingdom Come prodaly tři miliony kopií, DLC rozšíření pak 1,5 milionu. První milion kopií hry firma zvládla v prvním měsíci po vydání.

Warhorse aktuálně mají kolem 140 zaměstnanců a pracují na prozatím neoznámeném titulu. Letos má přibýt asi čtyřicet nových pracovníků. Warhorse spadají pod vydavatele Koch Media, respektive THQ Nordic, kteří český projekt koupili.

Český hry představují zdravý a rostoucí byznys. V loňském roce utržily 4,5 miliardy korun, meziročně jde o růst 20 procent. Většina tuzemské tvorby jde na export.