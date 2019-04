 »  Kiwi.com investuje 200 tisíc eur do Illichova bezpilotního letadla Zuri

Jan Sedlák

České bezpilotní letadlo pro osobní přepravu s technologií vertikálního vzletu a přistání (VTOL) nazvané Zuri získává další investici. Tentokrát do něj vkládá 200 tisíc eur brněnská společnost Kiwi.com. Zuri už koncem loňského roku získalo 600 tisíc eur od Pale Fire Capital, za kterým stojí trio Barta, Šenkypl a Holý.

Nově získané peníze mají zajistit „výrobu funkčního prototypu s rozpětím přibližně 11 metrů o váze 900 kilogramů, ze kterého bude následně vycházet při vývoji finálního konceptu použitelného pro bezpilotně řízenou leteckou osobní přepravu s využitím technologie VTOL.“

„Projekt Zuri představuje směr, který vidím jako klíčový v budoucnosti dopravy, a i naše investice je toho důkazem. Segment krátkých leteckých spojení zatím prakticky neexistuje, ačkoliv je to jeden z klíčových článků pro tzv. first a last mile a v kombinaci s globální transportní sítí představuje úplně nové možnosti cestování,“ uvedl k tomu zakladatel a šéf Kiwi.com Oliver Dlouhý.

Kiwi zároveň chce uvádí, že jakmile bude Zuri připraveno, bude brněnský vyhledávač spojů jednou z prvních služeb, která tento způsob dopravy do nabídky zařadí. Učinit tak údajně chce globálně. Kiwi chce postupně nabídnout různé kombinace dopravy a vydává se mimo tradiční letenky.

Za Zuri stojí Michal Illich, který dříve založil Jyxo.cz nebo Blog.cz. Jeho tým má nyní devět pracovníků a několik externistů.