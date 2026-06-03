Kiwi se přiblížilo k černým číslům, ztrátu snížilo o 93 procent. Tržby i tak klesaly

Cestovatelsko-technologická firma Kiwi.com v roce 2025 dosáhla tržeb 227 milionů eur, v přepočtu zhruba 5,5 miliardy korun. To znamená meziroční pokles o 6 %. Společnost za loňský rok ohlásila pětinásobný růst provozního zisku a podařilo se jí snížit čistou ztrátu, a to v přepočtu na 14,5 milionu korun z původních téměř 220 milionů. Zakladatel a generální ředitel firmy Oliver Dlouhý rok označuje jako přelomový.
„Potvrdil úspěšnou realizaci naší dlouhodobé strategie i provozní ziskovost. Disciplinované kroky, které jsme v předchozích letech podnikli s cílem vytvářet dlouhodobou hodnotu, nyní přinášejí hmatatelné výsledky,“ uvádí. Společnost na začátku letoška ohlásila propouštění asi 250 pracovníků, tedy zhruba třetiny. Firmapropouštěla i v roce 2025. Nyní se ve velkém se soustředí na umělou inteligenci.
Zmíněný pokles tržeb připisuje především nižším cenám letenek v celém odvětví. Hrubé rezervace dosáhly 2,04 miliardy eur, což představovalo meziroční snížení o 1 %. Provozní zisk Kiwi.com loni dosáhl 15 milionů eur (přes 360 milionů Kč) a zisk před zdaněním 2,17 milionu eur (přes 50 milionů Kč). Firma ohlásila, že během letošního prvního čtvrtletí se počet rezervací meziročně zvýšil o 80 % a tržby rostly dvouciferným tempem.
Kiwi je ve ztrátě dlouhodobě, problémy začaly v covidu v roce 2019 a s výjimkou tenkého zisku 13 milionů korun od té doby uzavírá účetnictví v minusu každoročně. Kumulovaná ztráta přesahuje 2,2 miliardy.