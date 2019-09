 »  KKCG rozjíždí IT skupinu Aricoma s tržbami sedm miliard, z ČR míří do Evropy

Jan Sedlák

Na českém trhu se zformovala IT skupina nesoucí název Aricoma Group, která zaměstnává zhruba dva tisíce lidí a její celkové loňské tržby dosáhly na 6,75 miliardy korun. Jde především o novou značku, která zastřešuje již fungující aktivity.

Vytvoření Aricoma Group vychází z konsolidace, kterou už nějakou dobu provádí investiční společnost KKCG Karla Komárka. Ta postupně koupila majoritní podíl ve firmách AutoCont, CAD studio, Cleverlance Enterprise Solutions a AEC a ovládá rovněž podnik DataSpring. KKCG prozatím cíleně kupuje „pouze“ majoritu (ponechání firemní kultury a podobně), v horizontu tří až pěti let je ale možný kompletní odkup.

Aricoma Group má spojit aktivity KKCG na českém a slovenském trhu, přičemž jednotlivé firmy budou nadále podnikat samostatně a pod vlastními značkami. „V tuto chvíli je našim cílem konsolidovat ICT aktivity KKCG na českém trhu,“ uvádí výkonný ředitel Aricomy Milan Sameš.

AutoCont, Cleverlance či DataSpring

Největší entitou v IT portfoliu KKCG je AutoCont, který společně s CAD studiem (největší partner Autodesku ve střední Evropě) v loňském roce s 920 zaměstnanci vygeneroval tržby ve výši 5,532 miliardy korun. Většina peněz jde ze služeb. Cleverlance a AEC dosáhly na 1,112 miliardy a DataSpring na 110 milionů korun (růst jeho cloudových služeb byl přes sto procent).

Dalším krokem této skupiny je pak expanze do Evropy s tím, že Aricoma chce těžit ze silné pozice na domácím trhu. „Chtěli bychom expandovat v takzvaných BIG 5 trzích, tedy v Německu a podobně,“ popisuje investiční ředitel KKCG Michal Tománek.

K tomu by měly pomoci i akvizice. „Záměr expanze není úplně přesně určen. Raději bychom se však dívali spíše na západ od našich hranic. Akvizice na východě nevylučujeme, zejména kvůli zdrojům,“ navazuje Sameš. „Aby expanze v zahraničí vyšla z pohledu času rozumně, musíme se vydat cestou akvizic.“

Velkou výhodou má údajně být „vlastní kapitál, který není omezován fixním investičním horizontem“ a Aricoma zároveň v expanzi „není omezená časem.“

KKCG, do jejíhož portfolia spadá například Sazka, CK Fischer nebo Moravské naftové doly, se do IT byznysu přidala už před několika lety, když zformovala DataSpring. Ten i s podporou dotací vybudoval datové centrum v Lužici u Hodonína a následně se spojil zapojil i do joint-venture podniku SafeDX, který provozuje společně s Foxconnem provozuje datacentrum vedle pražského sídla Sazky. SafeDX stojí mimo skupinu Aricoma a aktuálně se potýká s problémy.

KKCG spravuje majetek v hodnotě šesti miliard eur a technologie nyní vnímá jako jednu z hlavních činností podnikání. Divize stojí vedle sekcí pro ropu a zemní plyn, zábavu a cestovní ruch a nemovitosti. Firmy spadající pod Aricoma Group vedle tradičního podnikání také poskytují ICT služby v rámci celé skupiny KKCG.