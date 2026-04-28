Lupa.cz

Klempířův zákon má zásadní nedostatky, varují České Radiokomunikace

Filip Rožánek
Dnes
8 nových názorů

Sdílet

Oto Klempíř a Boris Štastný Autor: Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ministr kultury Oto Klempíř (vpravo) s ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným

Vládní návrh nového zákona o České televizi a Českém rozhlasu obsahuje fatální nedostatky a ohrožuje dostupnost jejich bezplatného pozemního vysílání. Na pražské konferenci Innovation Day 2026 před tím varoval generální ředitel společnosti České Radiokomunikace (CRA) Miloš Mastník. 

Návrh zákona podle něj v současné podobě vůbec nepočítá s tím, že by stát i po roce 2030 garantoval veřejnoprávním médiím frekvence pro bezplatné šíření signálu, a zcela opomíjí samotný fakt, že veřejnoprávní televize tuto platformu v současnosti využívá.

Případný nucený odchod od digitálního pozemního vysílání by podle operátora tvrdě dopadl zhruba na polovinu českých domácností, které tento způsob příjmu aktuálně volí. Nutnost přechodu na komerční alternativy by divákům nevyhnutelně přinesla dodatečné finanční náklady, konstatoval Mastník.

Systém pozemního vysílání přitom pokrývá 99 % obyvatel a představuje jedinou plošně dostupnou platformu pro příjem televize zdarma. Zaručuje tak rovný přístup k informacím nezávisle na finanční situaci obyvatel nebo na poskytovatelích internetového připojení.

Oproti individuálním internetovým streamům navíc terestrické vysílání funguje na principu šíření z jednoho bodu k mnoha příjemcům, což přináší zásadní energetické i ekologické úspory. Nezastupitelnou roli hraje robustní infrastruktura také během krizových situací, jakými jsou rozsáhlé povodně nebo plošné výpadky elektrické sítě. Hlavní vysílací věže disponují silnými záložními generátory, díky kterým dokážou nepřetržitě fungovat a varovat obyvatelstvo.

„Je absolutně klíčové a důležité, aby se v České republice podařilo zachovat i po roce 2030 digitální terestrické vysílání jako takové a aby se podařilo garantovat fungování České televize a Českého rozhlasu v rámci stávajícího modu operandi,“ zdůraznil Miloš Mastník.

Návrh zákona o médiích veřejné služby je v současné době v připomínkovém řízení, které skončí 14. května. „Definici kmitočtů půjdeme řešit s Českým telekomunikačním úřadem a samozřejmě tam bude. Že tam nyní není? Ok, tak tam není, ale bude tam, s tím počítám,“ ujistil ministr kultury Oto Klempíř v Nedělní debatě České televize.

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).