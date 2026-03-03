Lupa.cz  »  Klíčový výbor neschválil prodloužení výjimky pro dobrovolné skenování na dětské porno

Klíčový výbor neschválil prodloužení výjimky pro dobrovolné skenování na dětské porno

David Slížek
Dnes
Mobilní aplikace - Signal - WhatsApp - Telegram Autor: Depositphotos

Praxe, kdy provozovatelé komunikačních služeb mohli dobrovolně skenovat online komunikaci na přítomnost dětské pornografie, patrně míří ke svému konci.

Klíčový výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) totiž odmítl prodloužení výjimky z pravidel na ochranu soukromí, která provozovatelům komunikátorů či e-mailových služeb dobrovolné skenování dosud umožňovala. 

Podle záznamů o hlasování bylo pro prodloužení výjimky 28 europoslanců, proti 38 a 3 se zdrželi. Z českých zástupců hlasoval europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl proti prodloužení.

Návrh teď čeká ještě definitivní hlasování na plénu Evropského parlamentu. Pokud neprojde, přestanou mít provozovatelé zákonnou možnost skenovat zprávy, aby v nich hledali materiály související se sexuálním zneužíváním dětí. Dnes platná výjimka vyprší už 3. dubna 2026.

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál Přečtěte si také:

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál

Provozovatelé komunikačních služeb původně mohli dobrovolné skenování provádět, dokud jim to nezkomplikovalo přijetí nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR). V roce 2020 proto EU schválila výjimku, která dobrovolné skenování opět umožnila. Počítala tehdy s tím, že brzy přijme celoevropská pravidla pro boj proti dětské pornografii a výjimka přestane být potřeba.

Evropská komise v roce 2022 skutečně představila návrh příslušného CSAM nařízení, jenže vyjednávání o podobě legislativy se protáhlo. Výjimka proto byla v roce 2024 prodloužena do dubna 2026

Návrh nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (dnes známý jako ChatControl) totiž narazil na odpor, zejména v Evropském parlamentu, ale i v Radě EU. Po několika neúspěšných pokusech se Radě podařilo schválit svou verzi až v listopadu 2025. Ta teď prochází jednáním v rámci tzv. trialogu, ze kterého by měla vzejít finální varianta nařízení.

Protože už není možné, aby nové nařízení začalo platit před vypršením výjimky, navrhla Evropská komise její další prodloužení do 3. dubna 2028. Tento návrh ale v hlasování výboru LIBE neprošel.

Odpůrcům návrhu nařízení ChatControl se možnost zavedení plošného skenování zpráv v komunikačních aplikacích jako je WhatsApp, Signal nebo iMessage nelíbí. Původně mělo zahrnovat i šifrovanou komunikaci. Z kompromisního návrhu Rady sice povinné skenování soukromých konverzací i obcházení koncového šifrování vypadlo, kritici ale upozorňují, že návrh i nadále s plošným skenováním počítá a obsahuje i další háčky.

Jan Kolouch (CESNET): Chat Control by děti ochránil. Problém je, za jakou by to bylo cenu Přečtěte si také:

Jan Kolouch (CESNET): Chat Control by děti ochránil. Problém je, za jakou by to bylo cenu

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

