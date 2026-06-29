Knihobot loni utržil přes 860 milionů korun, letos se cítí na miliardu. Těží už hlavně ze zahraničí

Online projekt Knihobot, přes který můžou lidé přeprodávat nepotřebné knihy, loni utržil 863 milionů Kč a většinu, celkem 55 %, už získal ze zahraničí. Nejlépe se mu daří v Německu. Letos by rád na tržbách překonal miliardu.
Projekt vloni poslal do oběhu přes 4,8 milionu knih a loni mělo přibýt víc než 600 tisíc zákazníků, takže celkem podle údajů firmy Knihobot využilo více než dva miliony lidí. V Německu, kde působí od roku 2023, meziročně vyrostl o 160 %, v Česku mu ke zvýšení příjmů knih pomohla spolupráce s Alzou a Rohlíkem. „Jen za první dva měsíce spolupráce využilo Alzabox tři tisíce našich zákazníků,“ říká Dominik Gazdoš, zakladatel a CEO projektu. Podle něj se tím obchod hodně přiblížil původní myšlence, „aby posílání knih bylo stejně snadné jako třeba vracení lahváčů“.
Firma si chválí i to, že Svaz českých knihkupců a nakladatelů nově zařadil sekundární trh s knihami do Výroční zprávy o knižním trhu. Ta odhadla jeho velikost zhruba na 7,5 %, přičemž většina má patřit právě Knihobotu.
Knihobot, v zahraničí Bookbot, aktuálně působí na sedmi zahraničních trzích – na Slovensku, v Německu, Rakousku, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Francii a Španělsku. Knihy ale posílá do celého světa, včetně Ameriky nebo Japonska. Na Slovensku letos firma otevřela kamennou pobočku. „Na slovenském trhu jsme jedním ze dvou hlavních hráčů, co se týče prodejů knih z druhé ruky, a tímto krokem svou pozici chceme ještě posílit,“ říká marketingová manažerka Žaneta Kratochvílová. Na domácím trhu se firma přesunula do většího skladu o rozloze 10 tisíc m2. Ten má do budoucna pojmout až 12,5 milionu knih, zatím se jich tam vejde až 2,5 milionu.