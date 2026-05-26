Koalice chce mediální novelu zaměřit na financování a prosadit ji do konce roku

Vládní strany se po pondělním večerním jednání koaliční rady dohodly, že novelu mediálního zákona upraví po vypořádání připomínek a vláda by ji měla projednat v polovině června. Zástupci ANO, SPD a Motoristů po jednání řekli, že prioritou zůstává zrušení televizních a rozhlasových poplatků od 1. ledna 2027 a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu.
Ministr kultury Oto Klempíř, který je ve vládě za Motoristy sobě, po jednání novinářům sdělil, že koaliční rada se shodla na dalším postupu. „Po vypořádání připomínek budeme schvalovat náš zákon v půlce června na vládě. Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, abysme si vyjednali podmínky,“ poznamenal.
Klempíř nechtěl podrobněji popsat, jaké změny vláda po připomínkách do návrhu zapracuje. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že zákon skutečně nabude účinnosti 1. ledna 2027.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě uvedl, že Klempíř koaliční radu seznámil s připomínkami, které dorazily od dotčených institucí a jednotlivých resortů. Podle Šťastného jich bylo velké množství, ale většina se tematicky překrývala. Koalice je proto podle něj shrnula do devíti základních okruhů.
Šťastný mezi hlavními tématy připomínek jmenoval definici veřejné služby, regionální studia, působnost orgánů České televize a Českého rozhlasu, rozpočet, notifikaci změn ve financování Evropské komisi a další technické či právní otázky. Dodal, že ministr kultury připomínky dopracuje a návrh má vládě předložit zhruba do dvou až tří týdnů.
Podle Šťastného ale podstata vládního návrhu zůstává stejná. „Pro nás je naprosto zásadní jedna jediná věc, a to je, že lidé přestanou od 1. ledna příštího roku platit poplatky a budeme je za ně platit ze státního rozpočtu,“ řekl.
Koalice zatím definitivně neoznámila, z jaké části státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas plynout. Šťastný řekl, že Klempíř se ještě sejde se zástupci ministerstva financí. Za nejpravděpodobnější variantu označil kapitolu ministerstva kultury.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD po jednání řekl, že připomínky se týkaly především předvídatelnosti financování a technických záležitostí. Podle něj je výsledkem dohoda na zjednodušení návrhu. Koalice se chce soustředit na zrušení poplatků a neřešit v novele další sporné změny, které podle Okamury nejsou jádrem věci. „Meritum věci je zrušení poplatků,“ podotkl Okamura.
Okamura se vyjádřil také k paralelnímu poslaneckému návrhu, který předložil místopředseda sněmovny Patrik Nacher. Ten by rušil poplatky jen pro některé skupiny obyvatel. Okamura uvedl, že je spolupředkladatelem tohoto návrhu a chápe ho jako pojistku pro případ, že by se projednávání úplného zrušení poplatků protahovalo kvůli opozičním obstrukcím.
Česká televize a Český rozhlas dlouhodobě upozorňují, že pro jejich fungování je klíčová předvídatelnost a stabilita příjmů. Kritici rozpočtového financování namítají, že přímá vazba na státní rozpočet může zvýšit politický tlak na média veřejné služby. Zastánci změny naopak argumentují úlevou pro domácnosti a firmy.