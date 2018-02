 »  Kódové jméno Yeti. Google údajně chystá službu na streamování her za předplatné

David Slížek

Google není v herním byznysu žádným nováčkem, ale dosud se angažoval hlavně v mobilním gamingu. Teď údajně chystá vlastní službu, která by měla umožnit streamování her a jejich hraní za předplatné. Jako první o tom informoval server The Information (paywall). Google informaci oficiálně nepotvrdil.

Služba by podle serveru měla fungovat i přes Chromecast nebo přes novou herní konzoli, kterou Google údajně vyvíjí. Projekt nese interní název Yeti. Jak dodává server VentureBeat, nová služba by mohla být důvodem, proč Google nedávno najal Phila Harrisona, muže se zkušenostmi z herních divizí Microsoftu nebo Sony.

Další podrobnosti o projektu zatím známy nejsou. Streamování her funguje tak, že hra běží na vzdáleném serveru a do zařízení uživatele se přenáší jen video. Uživatel tak nemusí mít například výkonný herní počítač nebo nejnovější konzoli. Na druhé straně je taková služba závislá na kvalitě připojení a zejména latenci.

Detaily o Yeti zatím nejsou známy. Podle The Information měla služba původně odstartovat už na konci loňského roku, z neznámých důvodů byl ale start odložen.