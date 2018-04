 »  Kóduj pro Česko. Open data hackathon, který má pomoci městům, otevřel registrace

David Slížek

Pražský geodata hackathon, Prague Hacks nebo Brno Hacks se už za měsíc dočkají pokračování v podobě open data hackathonu Kóduj pro Česko. Akci opět organizuje Fond Otakara Motejla.

Hackathon proběhne v termínu 25.–27. května v prostorách firmy Ataccama Software v pražském Karlíně. Účastníci budou mít 48 hodin na to, aby vyvinuli nástroje a skripty, které konkrétním městům a obcím pomůžou s přípravou dat na jejich otevření a publikaci, případně s využíváním otevřených technologií obecně.

Zástupci měst a obcí na začátku představí problémy, které by potřebovali vyřešit (registrovaní účastníci je mají dostat ještě před akcí, aby si mohli promyslet, co by se s nimi dalo dělat), a účastníci se pak poskládají do týmů a začnou navrhovat a připravovat možná řešení. Výsledky budou vyhlášeny v neděli odpoledne.

Registrovat na akci se můžete na webu Kóduj pro Česko.