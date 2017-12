 »  Kódujte až do Vánoc. Tady jsou IT adventní kalendáře pro vývojáře a geeky

David Slížek

Adventní kalendář nemusí mít okýnka, ze kterých postupně vyloupáváte sladkosti. Se začátkem adventu se na internetu vyrojila také řada adventních kalendářů určená pro vývojáře, kodéry či lidi, kteří by se rádi kódovat naučili. Tady je několik, které nás zaujaly:

Své Vánoční kódování pro všechny, kdo se chtějí naučit úplné základy tvorby webu, na Facebooku pořádá například české sdružení Czechitas. Jde o „každodenní adventní online kurz, během kterého si můžeš vytvořit vlastní pidi webovku s PFkem“. Každý den od 1. prosince do Vánoc Czechitas zveřejní jeden krok, jak k cíli dospět.

Pokročilejším uživatelům je určený adventní kalendář firmy Superkoders. V jenodnotlivých okénkách si můžete každý den přečíst něco o CSS, kódování – nebo třeba o úplném vymření Internet Exploreru.

Ještě pokročilejším uživatelům je určený tradiční Advent of Code. Každý den nabízí jeden programátorský úkol, který prověří konkrétní programátorské znalosti uživatelů. Za projektem stojí vývojář Eric Wastl a na webu je samozřejmě žebříček uživatelů, kteří jsou v řešení hádanek nejúspěšnější.

Tipy pro programátory v jazyce Perl nabízí tradiční Perl Advent Calendar.

Christmas Experiments každý adventní den ukazují jeden experiment ve WebGL, který vytvořil některý z digitálních umělců.

24pullrequests není adventní kalendář jako takový, ale výzva, aby vývojáři nezapomněli na to, že každý den používají řadu opensourcových projektů, které jejich tvůrci obvykle vytvořili bez nároku na odměnu. Co takhle v průběhu adventu některému opensource projektu na oplátku trochu pomoci? Můžete vylepšit dokumentaci, pomoci s opravou bugů, vylepšit kód nebo se zapojit do testování, navrhuje web, na kterém najdete i tipy na projekty, které by si pomoc zasloužily.

UXmas je adventní kalendář pro uživatele zabývající se UX. Co den, to nějaký článek, video nebo návod.

Víte o nějakém dalším zajímavém IT, vývojářském nebo webovém adventním kalendáři? Dejte nám vědět v diskusi pod tímto textem. Díky!