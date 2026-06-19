Kódy, buildy, firmwary. Martin Malý vydal sedmou knihu, věnuje se projektům na Arduinu a ESP32

Martin Malý posílá na trh svou již sedmou knihu zaměřenou na programování a hardware, a to opět v rámci Edice CZ.NIC. Jední se o titul pojmenovaný Kódy, buildy, firmwary. Tištěná verze vyjde na 399 korun, e-kniha na 199 korun. Kniha má 456 stran a je vydána pod licencí Creative Commons, konkrétně CC BY-ND 4.0.
“Máte vlastní projekt s Arduinem nebo ESP32? Skvělé, jste na začátku cesty. Ve chvíli, kdy ho zveřejníte, se objeví spousta problémů. Už nepůjde jen o samotnou funkci a nápad. Vaší hlavní starostí bude, jak projekt udržovat a rozvíjet, aby se vám přitom nerozsypal pod rukama. Autor vás v této knize nechce od zveřejnění odradit. Právě naopak – nabízí průvodce, který vám pomůže takový přechod zvládnout. Ukáže postupy a nástroje, díky kterým se vyhnete mnohým překážkám. Vysvětlí, proč je dobré používat Make, CMake, Ninja nebo Kconfig, dá vám základy práce s ladicími nástroji a ukáže, že CI/CD není užitečné jen pro velké vývojářské firmy,” stojí v anotaci ke knize.
Cílem je poskytnout návod, jak projekty vytvořené s Arduinem nebo ESP32 posunout k dlouhodobě udržitelné,u fungování. Dozvíte se tak věci o zjednodušení údržby a testování, automatizaci dalšího vývoje nebo publikování projektů.
“Ve své vlastní praxi jsem si vyzkoušel, že se vyplatí využívat pokročilé vývojářské nástroje, i když jde o ‚jen takový hobby projekt pro radost‘. Když se náhodou z vašeho hobby projektu stane něco většího, oceníte, že máte v kódu a v postupech řád, že se v nich vyzná i někdo jiný a že vás při práci nezdržují věci, které jste si měli nastavit, když byl projekt ještě v plenkách,” shrnul Malý.