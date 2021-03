Koloběžky Boltu míří po Praze také do Brna a Ostravy. Firma nabídne i rozvážkovou službu

Bolt rozšiřuje své koloběžky do Brna, Ostravy a Frýdku-Místku. V Brně firma nabídne i zapůjčení elektrokol. V Brně a Ostravě pak bude nově dostupná také rozvážková služba Bolt Food. Firma to oznámila v tiskové zprávě. V průběhu dubna chce Bolt expandovat i do dalších českých a moravských měst.

„Jsme rádi, že přinášíme tuto moderní a k přírodě šetrnou formu městské mobility do čím dál delší řady českých a moravských měst. Je to také součást našeho závazku, stát se v roce 2021 největším poskytovatelem mikromobility v Evropě, provozující 130 tisíc koloběžek ve více než sto městech,“ říká Martin Zajíc, manažer pro elektrická kola a koloběžky Bolt pro Českou republiku.

Půjčování koloběžek a elektrokol bude zajišťovat aplikace Bolt, přes kterou lze v některých městech objednat i odvoz autem. Před jízdou aplikace zobrazí řidiči zásady bezpečného pohybu po městě a koloběžky umí některé informace, jako třeba o povolené rychlosti, předávat hlasovou formou. Po skončení jízdy musí uživatelé koloběžky či elektrokola odložit na předem určených virtuálních parkovištích, která schválila radnice či magistrát.

Mezi další novinky Boltu v Brně a Ostravě patří také rozvážka jídel prostřednictvím služby Bolt Food. V nabídce budou potraviny nebo jídla z restaurací včetně řetězců jako KFC nebo Burger King. Objednávky v aplikaci budou dostupné každý den mezi 9:00 a 23:00 a kurýři jídlo dovezou až do vzdálenosti 8 kilometrů od restaurace nebo obchodu. V prvních dvou týdnech firma nabídne promoakci s dopravou zdarma.

"Jsme rádi, že službu rozvozu jídla rozšiřujeme do dalších dvou měst v České republice. Brno se zároveň stává prvním městem u nás, kde nabízíme kompletní škálu našich služeb. Tedy taxíky Bolt a od nynějška také elektrokola, koloběžky a také doručování jídla a potravin, vysvětluje manažer Bolt Food pro Českou republiku Marek Maxa. Prvenství ale Brnu údajně dlouho nevydrží, protože rozvážku firma letos plánuje rozšířit i do dalších českých a moravských měst.